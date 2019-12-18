Kanalların yayın akışları 19 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanalları her haftanın başında ekranlarında yer vereceği yapımlara ve zaman dilimlerinde hangi programlara yer vereceğini kamuoyuna duyurmaktadır. Kanallar, reytinglerde üst kademelerde yer alabilmek ve en fazla izleyiciyi ekran başına toplayabilmek için birbirinden iddialı yapımlara ekranlarında yer veriyor. İzleyici kitleleri de takip ettikleri programların yayın saatlerini ve yayın akışlarını inceleyerek günlük planlamalarında buna bağlı kalıyor. 19 Aralık Perşembe yayın akışı içerisinde bulunan MasterChef Türkiye, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yoğun bir ilgiyle takip ediliyor.

19 Aralık Perşembe Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Fox TV yayın akışı içerisinde bulunan programlar belli oldu.

Atv yayın akışı 19 Aralık Perşembe

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D yayın akışı 19 Aralık Perşembe

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar - Tekrar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

23:45 M. Fatih Çıtak ile Huzur Vakti

Star TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Sefirin Kızı

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

Fox TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her Yerde Sen

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00.15 Ferhat İle Şirin

TRT 1 yayın akışı 19 Aralık Perşembe

05.25 Benim Adım Melek

08.55 Baba Candır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:10 İncir Ağacı

17.05 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 3’te 3 Tarih

00.30 Benim Adım Melek

TV8 yayın akışı 19 Aralık Perşembe

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11.45 Doya Doya Moda – Tekrar

12.45 Doya Doya Moda – Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Masterchef

23:15 Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm

01.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Yeni Bölüm

Show TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22.45 Aile Arasında