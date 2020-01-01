Kanalların yayın akışları 2 Ocak Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

2 Ocak 2020 Perşembe yayın akışı içinde izleyiciler arkasına yaslanıp sevdiği programları izleyerek vakit geçirmek istiyor. Televizyon kanalları yeni yılda daha fazla izleyiciye hitap edecek yapımlar ile anlaşmaya varıyor. İzleyicileri ekranlara kilitleyen MasterChef Türkiye final yaptı ve birçok dizi de yeni anlaşmalar sebebiyle ilk iki hafta ekranlara taşınmayacak. Fakat birçok kanal yine izleyicilerin ilgisini çekecek programları ekranlarına taşıyor.
2 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve FOX TV yayın akışı içerisinde bulunan programlar ortaya çıktı.
Atv yayın akışı 2 Ocak Perşembe
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu – Yabancı Sinema
22.00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı
01.00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı 2 Ocak Perşembe
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar - Tekrar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22.00 Recep İvedik
Star TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Güvercin
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Geniş Aile Her Türlü
22.00 Titanların Öfkesi
Fox TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00.15 İlk Buluşma
TRT 1 yayın akışı 2 Ocak Perşembe
06.10 Benim Adım Melek
09.00 Baba Candır
11:35 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17.00 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
23.30 Türk Sineması ‘’Ahlat Ağacı’’
TV8 yayın akışı 2 Ocak Perşembe
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Doğduğun Ev Kaderindir
12.45 Doya Doya Moda – Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Yerli Sinema
00.15 Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm
01.30 Doya Doya Moda
Show TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş’le Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Yeni Gelin Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk