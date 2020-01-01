Kanalların yayın akışları 2 Ocak Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

2 Ocak 2020 Perşembe yayın akışı içinde izleyiciler arkasına yaslanıp sevdiği programları izleyerek vakit geçirmek istiyor. Televizyon kanalları yeni yılda daha fazla izleyiciye hitap edecek yapımlar ile anlaşmaya varıyor. İzleyicileri ekranlara kilitleyen MasterChef Türkiye final yaptı ve birçok dizi de yeni anlaşmalar sebebiyle ilk iki hafta ekranlara taşınmayacak. Fakat birçok kanal yine izleyicilerin ilgisini çekecek programları ekranlarına taşıyor.

2 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve FOX TV yayın akışı içerisinde bulunan programlar ortaya çıktı.

Atv yayın akışı 2 Ocak Perşembe

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Orman Çocuğu – Yabancı Sinema

22.00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı

01.00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı 2 Ocak Perşembe

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar - Tekrar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik

22.00 Recep İvedik

Star TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Geniş Aile Her Türlü

22.00 Titanların Öfkesi

Fox TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 25 Litre

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00.15 İlk Buluşma

TRT 1 yayın akışı 2 Ocak Perşembe

06.10 Benim Adım Melek

09.00 Baba Candır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17.00 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

23.30 Türk Sineması ‘’Ahlat Ağacı’’

TV8 yayın akışı 2 Ocak Perşembe

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Doğduğun Ev Kaderindir

12.45 Doya Doya Moda – Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Yerli Sinema

00.15 Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm

01.30 Doya Doya Moda

Show TV yayın akışı 2 Ocak Perşembe

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

00.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk