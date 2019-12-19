Kanalların yayın akışları 20 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanallarının 20 Aralık Cuma yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar arasında reytinglerde kritik başarılara ev sahipliği yapan birçok yapım yer alıyor. Kanallar, daha fazla izleyiciyi ekran başına kilitleyebilmek ve reytinglerde elde ettiği başarıyı yükseltebilmek için dev bütçelerle hazırlanan yapımlarla anlaşmalar yapıyor. Cuma gününün olmazsa olmazları arasında yer almayı başaran Hercai, Sevgili Geçmiş, MasterChef Türkiye ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ekranlarda büyük bir ilgiyle izleniyor.

20 Aralık Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı belli oldu.

ATV Yayın Akışı 20 Aralık Cuma

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

Kanal D Yayın Akışı 20 Aralık Cuma

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar Tekrar

18:45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV Yayın Akışı 20 Aralık Cuma

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

Fox TV Yayın Akışı 20 Aralık Cuma

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Her Yerde Sen

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20:00 Ferhat ile Şirin

00.15 Savaşçı

TV 8 Yayın Akışı 20 Aralık Cuma

06.30 Oynat Bakalım

07:00 8’de Sağlık

08:00 8’de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11.45 Doya Doya Moda

12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

00.15 Doya Doya Moda

Show TV Yayın Akışı 20 Aralık Cuma

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin Yeni Bölüm

16:00 Yeni Gelin Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm

23:15 Kurtuluş Günü Felaketi

TRT 1 Yayın Akışı 20 Aralık Cuma

05.25 İncir Ağacı

08.50 Baba Candır

11.35 1’de Bugün

11.45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17.05 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi