Kanalların yayın akışları 20 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanallarının 20 Aralık Cuma yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar arasında reytinglerde kritik başarılara ev sahipliği yapan birçok yapım yer alıyor. Kanallar, daha fazla izleyiciyi ekran başına kilitleyebilmek ve reytinglerde elde ettiği başarıyı yükseltebilmek için dev bütçelerle hazırlanan yapımlarla anlaşmalar yapıyor. Cuma gününün olmazsa olmazları arasında yer almayı başaran Hercai, Sevgili Geçmiş, MasterChef Türkiye ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ekranlarda büyük bir ilgiyle izleniyor.
20 Aralık Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı belli oldu.
ATV Yayın Akışı 20 Aralık Cuma
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
Kanal D Yayın Akışı 20 Aralık Cuma
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar Tekrar
18:45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV Yayın Akışı 20 Aralık Cuma
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Çocuk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
Fox TV Yayın Akışı 20 Aralık Cuma
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Her Yerde Sen
14:00 Temizlik Benim İşim
19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20:00 Ferhat ile Şirin
00.15 Savaşçı
TV 8 Yayın Akışı 20 Aralık Cuma
06.30 Oynat Bakalım
07:00 8’de Sağlık
08:00 8’de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11.45 Doya Doya Moda
12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
00.15 Doya Doya Moda
Show TV Yayın Akışı 20 Aralık Cuma
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin Yeni Bölüm
16:00 Yeni Gelin Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm
23:15 Kurtuluş Günü Felaketi
TRT 1 Yayın Akışı 20 Aralık Cuma
05.25 İncir Ağacı
08.50 Baba Candır
11.35 1’de Bugün
11.45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17.05 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20.00 Payitaht Abdülhamid
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi