Kanalların yayın akışları 20 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

20 Şubat Perşembe yayın akışı içerisinde televizyon ekranlarının başında sevdikleri programları izlemek isteyen binlerce kişi için izleyebilecekleri yapımlar ortaya çıktı. İzleyiciler; Bir Zamanlar Çukurova, Kral Arthur: Kılıç Efsanesi, Taksi 4, Hızlı ve Öfkeli 4, Mucize Doktor, 3’te 3 ve Güldür Güldür Show’u arkasına yaslanarak izleyebilecekler. Yerli ve yabancı film izleyenler için birbirinden değerli yapımlar ekran başında reytinglerde ilk sıralamalarda yer alabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
20 Şubat Perşembe Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar ortaya çıktı.
20 Şubat 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
20 Şubat 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
22:30 Taksi 4
20 Şubat 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı
06.00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 4
22.30 Hızlı ve Öfkeli 4
20 Şubat 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Zümrüdüanka
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
20 Şubat 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık
08.00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panorama / Canlı
12:45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19.15 Oynat Bakalım
20:00 Yerli Sinema
23.15 Eser Yenenler Show
20 Şubat 2020 Perşembe Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
00.15 Çukur Tekrar
20 Şubat TRT 1 2020 Perşembe Yayın Akışı
05.30 İncir Ağacı
06.30 Baba Candır
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20.00 3’te 3 Tarih
23:15 Börü