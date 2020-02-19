Kanalların yayın akışları 20 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

20 Şubat Perşembe yayın akışı içerisinde televizyon ekranlarının başında sevdikleri programları izlemek isteyen binlerce kişi için izleyebilecekleri yapımlar ortaya çıktı. İzleyiciler; Bir Zamanlar Çukurova, Kral Arthur: Kılıç Efsanesi, Taksi 4, Hızlı ve Öfkeli 4, Mucize Doktor, 3’te 3 ve Güldür Güldür Show’u arkasına yaslanarak izleyebilecekler. Yerli ve yabancı film izleyenler için birbirinden değerli yapımlar ekran başında reytinglerde ilk sıralamalarda yer alabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

20 Şubat Perşembe Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar ortaya çıktı.

20 Şubat 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

20 Şubat 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

22:30 Taksi 4

20 Şubat 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı

06.00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün­

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 4

22.30 Hızlı ve Öfkeli 4

20 Şubat 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

20 Şubat 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık

08.00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panorama / Canlı

12:45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19.15 Oynat Bakalım

20:00 Yerli Sinema

23.15 Eser Yenenler Show

20 Şubat 2020 Perşembe Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

00.15 Çukur Tekrar

20 Şubat TRT 1 2020 Perşembe Yayın Akışı

05.30 İncir Ağacı

06.30 Baba Candır

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20.00 3’te 3 Tarih

23:15 Börü