Kanalların yayın akışları 21 Aralık Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Sevdiği dizi, film veya yarışma programını takip etmek isteyen binlerce kişi 21 Aralık Cumartesi yayın akışı ve programların yayın saatlerini merak etmeye başladı. Televizyon kanallarında yer alan programlar reytinglerde üst kademelerde yer alabilmek için büyük bir mücadele sergiliyorlar. Kanallar da bu bağlamda en fazla izleyiciye hitap edebileceği yapımlarla anlaşmaya vararak izleyicileri ekran başına toplaya çalışıyorlar.
21 Aralık Cumartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde prime timeda yer alan O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Her Yerde Sen ve Benim Tatlı Yalanım izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
ATV Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10.00 Kimse Bilmez
13.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
16.00 Hercai
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi
06.45 Akasya Durağı
08.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Afili Aşk
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Azize
00.15 Zalim İstanbul
Star TV Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi
07:00 Yerli Dizi
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Sevdim Seni Bir Kere
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Yerli Dizi
15:50 Yerli Dizi
18:45 Star Ana Haber
20:00 Benim Tatlı Yalanım
FOX TV Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
12:15 Yaparsın Aşkım
15.30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
00.15 Ferhat İle Şirin
TV 8 Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi
06.30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Yerli Sinema
12.15 MasterChef Türkiye
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Eser Yenenler Show
Show TV Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Canım Kardeşim
14.45 Aşk Ağlatır Tekrar
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni Bölüm
00.15 İntikam Dövüşü
TRT 1 Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi
06.25 Ömür Dediğin
07.10 6 Mantı
08.20 Beni Böyle Sev
09.40 1’de Bugün
10.55 Tozkoparan
15.45 1’de Bugün
19:15 Ana Haber
20.15 Kalk Gidelim
00.30 Zaman Makinesi