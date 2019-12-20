Kanalların yayın akışları 21 Aralık Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Sevdiği dizi, film veya yarışma programını takip etmek isteyen binlerce kişi 21 Aralık Cumartesi yayın akışı ve programların yayın saatlerini merak etmeye başladı. Televizyon kanallarında yer alan programlar reytinglerde üst kademelerde yer alabilmek için büyük bir mücadele sergiliyorlar. Kanallar da bu bağlamda en fazla izleyiciye hitap edebileceği yapımlarla anlaşmaya vararak izleyicileri ekran başına toplaya çalışıyorlar.

21 Aralık Cumartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde prime timeda yer alan O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Her Yerde Sen ve Benim Tatlı Yalanım izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

ATV Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10.00 Kimse Bilmez

13.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

16.00 Hercai

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi

06.45 Akasya Durağı

08.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Afili Aşk

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Azize

00.15 Zalim İstanbul

Star TV Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi

07:00 Yerli Dizi

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yerli Dizi

15:50 Yerli Dizi

18:45 Star Ana Haber

20:00 Benim Tatlı Yalanım

FOX TV Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Yaparsın Aşkım

15.30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım

00.15 Ferhat İle Şirin

TV 8 Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi

06.30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Yerli Sinema

12.15 MasterChef Türkiye

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Eser Yenenler Show

Show TV Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Canım Kardeşim

14.45 Aşk Ağlatır Tekrar

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni Bölüm

00.15 İntikam Dövüşü

TRT 1 Yayın Akışı 21 Aralık Cumartesi

06.25 Ömür Dediğin

07.10 6 Mantı

08.20 Beni Böyle Sev

09.40 1’de Bugün

10.55 Tozkoparan

15.45 1’de Bugün

19:15 Ana Haber

20.15 Kalk Gidelim

00.30 Zaman Makinesi