Kanalların yayın akışları 22 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Yoğun bir iş hayatından sıyrılan bireyler ve öğrenciler ise sıkı derslerini bırakıp arkasına yaslanarak televizyon ekranlarında hafta sonu kuşağında yer alan programlara yoğun bir ilgi gösteriyor. 22 Aralık Pazar yayın akışı içerisinde prime time vaktinde televizyon ekranlarında bulunan Şampiyon, Savaşçı, Aşk Ağlatır ve O Ses Türkiye reytinglerde önemli başarılara imza atıyor. İzleyiciler yoğun bir süreçten sonra hafta sonunda sevdikleri yapımları izleyerek vakit geçirmek istiyor.
22 Aralık Pazar Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan yapımları içeriğimizde derledik.
ATV Yayın Akışı 22 Aralık Pazar
07:30 Atv’de hafta sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve SÜNNET
11:15 Dizi TV
12:25 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D Yayın Akışı 22 Aralık Pazar
06.45 Akasya Durağı
08.45 Magazin D Pazar
10.30 Hekimoğlu
13.00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Azize
16:15 Azize Tekrar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23.30 Hekimoğlu
Star TV Yayın akışı 22 Aralık Pazar
07:00 Yüksek Sosyete
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:30 Yerli Dizi
15:50 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
FOX TV Yayın Akışı 22 Aralık Pazar
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Yaparsın Aşkım
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
00.15 Yasak Elma
TV 8 Yayın Akışı 22 Aralık Pazar
06.00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10.00 Sağlam Geziyoruz
11.00 Yerli Sinema
12.45 MasterChef Türkiye
20:00 O Ses Türkiye
Show TV Yayın Akışı 22 Aralık Pazar
06:15 Demet Akbağ işe Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu
14.15 Emine
16.15 Feryat
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aşk Ağlatır Final
TRT 1 Yayın Akışı 22 Aralık Pazar
04.35 Ömür Dediğin
05:05 6 Mantı
06:20 Beni Böyle Sev
08.45 1’de Bugün
08.55 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Savaşın Efsaneleri
14.05 1’de Bugün
17.30 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon