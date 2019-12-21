Kanalların yayın akışları 22 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Yoğun bir iş hayatından sıyrılan bireyler ve öğrenciler ise sıkı derslerini bırakıp arkasına yaslanarak televizyon ekranlarında hafta sonu kuşağında yer alan programlara yoğun bir ilgi gösteriyor. 22 Aralık Pazar yayın akışı içerisinde prime time vaktinde televizyon ekranlarında bulunan Şampiyon, Savaşçı, Aşk Ağlatır ve O Ses Türkiye reytinglerde önemli başarılara imza atıyor. İzleyiciler yoğun bir süreçten sonra hafta sonunda sevdikleri yapımları izleyerek vakit geçirmek istiyor.

22 Aralık Pazar Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan yapımları içeriğimizde derledik.

ATV Yayın Akışı 22 Aralık Pazar

07:30 Atv’de hafta sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve SÜNNET

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D Yayın Akışı 22 Aralık Pazar

06.45 Akasya Durağı

08.45 Magazin D Pazar

10.30 Hekimoğlu

13.00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Azize

16:15 Azize Tekrar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23.30 Hekimoğlu

Star TV Yayın akışı 22 Aralık Pazar

07:00 Yüksek Sosyete

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:30 Yerli Dizi

15:50 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

FOX TV Yayın Akışı 22 Aralık Pazar

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Yaparsın Aşkım

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

00.15 Yasak Elma

TV 8 Yayın Akışı 22 Aralık Pazar

06.00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10.00 Sağlam Geziyoruz

11.00 Yerli Sinema

12.45 MasterChef Türkiye

20:00 O Ses Türkiye

Show TV Yayın Akışı 22 Aralık Pazar

06:15 Demet Akbağ işe Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Evrim Akın ile Ev Kuşu

14.15 Emine

16.15 Feryat

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aşk Ağlatır Final

TRT 1 Yayın Akışı 22 Aralık Pazar

04.35 Ömür Dediğin

05:05 6 Mantı

06:20 Beni Böyle Sev

08.45 1’de Bugün

08.55 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Savaşın Efsaneleri

14.05 1’de Bugün

17.30 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon