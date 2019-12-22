Kanalların yayın akışları 23 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Hafta başında televizyon ekranlarının yayın akışlarında bulunan programlar milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. İzleyiciler yoğun mesaiden veya derslerden sonra arkalarına yaslanıp 23 Aralık Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan Çukur, Vuslat, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye gibi yapımları izlemekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Fenomen dizi Çukur ve final yolculuğuna doğru ilerleyen MasterChef Türkiye Pazartesi günlerinin ritüeli haline gelen iki yapım olarak izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
23 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar ortaya çıktı.
ATV Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
22.50 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yaralı Kuşlar
17:00 Arka Sokaklar Tekrar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Zalim İstanbul
STAR TV Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Çocuk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Güvercin Tekrar
23.15 Sevgili Geçmiş
FOX TV Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TRT 1 Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi
05:50 Seksenler
06:50 İncir Ağacı
08:00 Kalk Gidelim
11.30 1’De Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Vuslat
TV8 Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
12.00 Master Chef Türkiye Dün Neler OLdu
12.15 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı 23 Aralık Pazartesi
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
10.30 Gelin Evi
12.30 Kuaförüm Sensin
16:00 Zahide Yetiş’le
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur