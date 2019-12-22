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Kanalların yayın akışları 23 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

23 Aralık Pazartesi yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar arkasına yaslanıp vaktini ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. 23 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları içerisinde yer alan yapımlar ortaya çıktı.

22 Aralık 2019 Pazar 22:30
Kanalların yayın akışları 23 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Hafta başında televizyon ekranlarının yayın akışlarında bulunan programlar milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. İzleyiciler yoğun mesaiden veya derslerden sonra arkalarına yaslanıp 23 Aralık Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan Çukur, Vuslat, Yasak Elma ve MasterChef Türkiye gibi yapımları izlemekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Fenomen dizi Çukur ve final yolculuğuna doğru ilerleyen MasterChef Türkiye Pazartesi günlerinin ritüeli haline gelen iki yapım olarak izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

23 Aralık Pazartesi Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar ortaya çıktı.

ATV Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

22.50 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar Tekrar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Zalim İstanbul

STAR TV Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Güvercin Tekrar

23.15 Sevgili Geçmiş

FOX TV Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile

12:15 Her Yerde Sen

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TRT 1 Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi

05:50 Seksenler

06:50 İncir Ağacı

08:00 Kalk Gidelim

11.30 1’De Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Vuslat

TV8 Yayın Akışı 23 Aralık Pazartesi

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

12.00 Master Chef Türkiye Dün Neler OLdu

12.15 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV yayın akışı 23 Aralık Pazartesi

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

10.30 Gelin Evi

12.30 Kuaförüm Sensin

16:00 Zahide Yetiş’le

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

Son Güncelleme: 22.12.2019 22:30
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