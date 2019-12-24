Kanalların yayın akışları 24 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Özel ve kamu yayıncılığı yapan televizyon kanallarının tamamı hafta başında, ekranlarında yer vereceği programlara ve yayın saatlerine yer vermektedir. İzleyiciler, severek izledikleri yapımların bir dakikasını dahi kaçırmadan yetişebilmek için gündelik planlamalarını yaparken yayın akışlarını dikkate almaktadır. 24 Aralık Salı yayın akışı içerisinde bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Çocuk ve MasterChef Türkiye izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına henüz başlayan Hekimoğlu da yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
24 Aralık Salı Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve Fox TV yayın akışı belli oldu.
ATV Yayın Akışı 24 Aralık Salı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D Yayın Akışı 24 Aralık Salı
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23.15 Hekimoğlu
STAR TV Yayın Akışı 24 Aralık Salı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Çocuk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Çocuk
00.15 Güvercin
FOX TV Yayın Akışı 24 Aralık Salı
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Komşular
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Kadın
TRT 1 Yayın Akışı 24 Aralık Salı
05.20 Benim Adım Melek
08.55 Baba Candır
11:35 1'De Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17.05 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Elimi Bırakma
00.15 Aileler Yarışıyor
TV8 Yayın Akışı 24 Aralık Salı
06.30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11.45 Doya Doya Moda
12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV yayın akışı 24 Aralık Salı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş’le Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Aşk Ağlatır
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deliha 2
22.15 Deliha 2
00.30 Çukur Tekrar