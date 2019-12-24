Kanalların yayın akışları 24 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Özel ve kamu yayıncılığı yapan televizyon kanallarının tamamı hafta başında, ekranlarında yer vereceği programlara ve yayın saatlerine yer vermektedir. İzleyiciler, severek izledikleri yapımların bir dakikasını dahi kaçırmadan yetişebilmek için gündelik planlamalarını yaparken yayın akışlarını dikkate almaktadır. 24 Aralık Salı yayın akışı içerisinde bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Çocuk ve MasterChef Türkiye izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına henüz başlayan Hekimoğlu da yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

24 Aralık Salı Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve Fox TV yayın akışı belli oldu.

ATV Yayın Akışı 24 Aralık Salı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D Yayın Akışı 24 Aralık Salı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23.15 Hekimoğlu

STAR TV Yayın Akışı 24 Aralık Salı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Çocuk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Çocuk

00.15 Güvercin

FOX TV Yayın Akışı 24 Aralık Salı

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Komşular

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Kadın

TRT 1 Yayın Akışı 24 Aralık Salı

05.20 Benim Adım Melek

08.55 Baba Candır

11:35 1'De Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17.05 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Elimi Bırakma

00.15 Aileler Yarışıyor

TV8 Yayın Akışı 24 Aralık Salı

06.30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11.45 Doya Doya Moda

12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV yayın akışı 24 Aralık Salı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Aşk Ağlatır

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deliha 2

22.15 Deliha 2

00.30 Çukur Tekrar