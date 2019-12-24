Kanalların yayın akışları 25 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

25 Aralık Çarşamba yayın akışı içerisinde yer alan programlar büyük bir iddiayla reytinglerde ilk kademelerde yer alabilmek için mücadele edecekler. Yapımlar, daha fazla izleyici kitlesini arkasına alabilmek için her bir yeni bölümde nefes kesen anlara ev sahipliği yapıyor. İzleyiciler için haftanın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuruluş Osman, Afili Aşk ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ekranlarda yer alıyor. MasterChef Türkiye yarışması da TV8 ekranlarında final bölümü için hazırlık yapıyor.
25 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı ortaya çıktı.
Atv yayın akışı 25 Aralık Çarşamba
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00.20 Son Durak
KANAL D Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar Tekrar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Afili Aşk
00.15 Yerli Dizi
STAR TV Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Sevgili Geçmiş
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi Sinema
22.45 Yerli Dizi Sinema
FOX TV Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba
07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Komşular
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
20:00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın
TRT 1 Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba
05.15 Benim Adım Melek
08.50 Baba Candır
11.35 1’De Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15.00 1’de Bugün
15:15 İncir Ağacı
17:05 1’de Bugün
17.15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
00.15 3’te 3 Tarih
TV8 Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba
06.30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11.45 Doya Doya Moda Tekrar
12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
18.30 Recep İvedik 4
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00.15 Doya Doya Moda
Show TV yayın akışı 25 Aralık Çarşamba
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş’le Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Aşk Ağlatır Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22.15 Her Şey Mümkün
00.30 Her Şey Mümkün