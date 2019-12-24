Kanalların yayın akışları 25 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

25 Aralık Çarşamba yayın akışı içerisinde yer alan programlar büyük bir iddiayla reytinglerde ilk kademelerde yer alabilmek için mücadele edecekler. Yapımlar, daha fazla izleyici kitlesini arkasına alabilmek için her bir yeni bölümde nefes kesen anlara ev sahipliği yapıyor. İzleyiciler için haftanın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuruluş Osman, Afili Aşk ve Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ekranlarda yer alıyor. MasterChef Türkiye yarışması da TV8 ekranlarında final bölümü için hazırlık yapıyor.

25 Aralık Çarşamba Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı ortaya çıktı.

Atv yayın akışı 25 Aralık Çarşamba

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00.20 Son Durak

KANAL D Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar Tekrar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Afili Aşk

00.15 Yerli Dizi

STAR TV Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Sevgili Geçmiş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi Sinema

22.45 Yerli Dizi Sinema

FOX TV Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba

07.15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Komşular

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00.15 Kadın

TRT 1 Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba

05.15 Benim Adım Melek

08.50 Baba Candır

11.35 1’De Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15.00 1’de Bugün

15:15 İncir Ağacı

17:05 1’de Bugün

17.15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek

00.15 3’te 3 Tarih

TV8 Yayın Akışı 25 Aralık Çarşamba

06.30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11.45 Doya Doya Moda Tekrar

12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

18.30 Recep İvedik 4

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00.15 Doya Doya Moda

Show TV yayın akışı 25 Aralık Çarşamba

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Aşk Ağlatır Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22.15 Her Şey Mümkün

00.30 Her Şey Mümkün