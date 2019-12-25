Kanalların yayın akışları 26 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

26 Aralık Perşembe yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyen ve reytinglerde üst kademelerde bulunmayı başaran birçok yapım birbirleriyle kıyasıya bir mücadele verecek. MasterChef Türkiye final haftasıyla ekranlara gelirken, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor gibi yapımlar da büyük bir iddiayla ekranlara taşınıyor.
26 Aralık Perşembe Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve FOX TV yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar ve yayın saatleri ortaya çıktı.
Atv yayın akışı 26 Aralık Perşembe
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00.20 Nihat Hatioğlu ile Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı 26 Aralık Perşembe
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar - Tekrar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
22.45 Çok Güzel Hareketler 2 Tekrar
Star TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Yerli Dizi / Sinema
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
Fox TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Komşular
14:00 Temizlik Benim İşim
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00.15 Ferhat İle Şirin
TRT 1 yayın akışı 26 Aralık Perşembe
05.35 Benim Adım Melek
08.50 Baba Candır
11:30 1'de Bugün
11:45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17.00 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 3’te 3 Tarih
00.15 Elimi Bırakma
TV8 yayın akışı 26 Aralık Perşembe
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11.45 Doya Doya Moda – Tekrar
12.45 Doya Doya Moda – Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Masterchef
00.15 Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm
01.30 Doya Doya Moda
Show TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş’le Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Aşk Ağlatır Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00.15 Çukur Tekrar