Kanalların yayın akışları 26 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

26 Aralık Perşembe yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyen ve reytinglerde üst kademelerde bulunmayı başaran birçok yapım birbirleriyle kıyasıya bir mücadele verecek. MasterChef Türkiye final haftasıyla ekranlara gelirken, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor gibi yapımlar da büyük bir iddiayla ekranlara taşınıyor.

26 Aralık Perşembe Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve FOX TV yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar ve yayın saatleri ortaya çıktı.

Atv yayın akışı 26 Aralık Perşembe

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Nihat Hatioğlu ile Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı 26 Aralık Perşembe

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar - Tekrar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

22.45 Çok Güzel Hareketler 2 Tekrar

Star TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Yerli Dizi / Sinema

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi

Fox TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Komşular

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00.15 Ferhat İle Şirin

TRT 1 yayın akışı 26 Aralık Perşembe

05.35 Benim Adım Melek

08.50 Baba Candır

11:30 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17.00 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 3’te 3 Tarih

00.15 Elimi Bırakma

TV8 yayın akışı 26 Aralık Perşembe

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11.45 Doya Doya Moda – Tekrar

12.45 Doya Doya Moda – Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Masterchef

00.15 Eser Yenenler Show / Yeni Bölüm

01.30 Doya Doya Moda

Show TV yayın akışı 26 Aralık Perşembe

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Aşk Ağlatır Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00.15 Çukur Tekrar