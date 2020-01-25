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Kanalların yayın akışları 26 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

26 Ocak Pazar kanalların yayın akışları içerisinde yer alan yapımlar ortaya çıktı ve TV'de bugün hangi diziler ve programlar var soruları yanıt buldu. İşte 26 Ocak Pazar Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları içerisinde yer alan yapımlar.

25 Ocak 2020 Cumartesi 21:48
Kanalların yayın akışları 26 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

26 Ocak Pazar yayın akışı içerisinde birbirinden ilgi çekici birçok yapım yer alıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Güvercin, Savaşçı, O Ses Türkiye ve Şampiyon gibi birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda değişik izleyici profillerine hitap etmeyi başaran çok sayıda yapım bulunmakta. Televizyon kanallarında izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı yapımlar ekranlara taşınmakta.

26 Ocak Pazar Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları içerisinde yer alan yapımlar belli oldu.

Atv yayın akışı 26 Ocak Pazar

07:30 Atv’de hafta sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve SÜNNET

11:15 Dizi TV

12.25 Yerli Dizi

15.45 Yerli Dizi

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Sinema

22.05 Sinema

23.55 Yerli Dizi

Kanal D Yayın Akışı 26 Ocak Pazar

07.00 Akasya Durağı

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Sinema

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yeni Bölüm

23.30 Yabancı Sinema  

Star TV Yayın akışı 26 Ocak Pazar

07:00 Yerli Dizi / Sinema

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:50 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

00.20 Yerli Dizi / Sinema

FOX TV Yayın Akışı 26 Ocak Pazar

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Şevkat Yerimdar

16.30 Zümrüdüanka

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

00.15 Zümrüdüankara

TV 8 Yayın Akışı 26 Ocak Pazar

06.00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09.45 Oynat Bakalım

10.00 Sağlam Geziyoruz / Yeni Bölüm

11.00 O Ses Türkiye

15.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

Show TV Yayın Akışı 26 Ocak Pazar

06.15 Demet Akbağ işe Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Tarkan Güçlü Kahraman

14.45 Zemheri Tekrar   

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Köyden İndim Şehire

21.45 Sağ Salim

23.45 Ramo Tekrar

TRT 1 Yayın Akışı 26 Ocak Pazar

04.25 Ömür Dediğin

04.55 Küçük Hanımefendi

06.25 Beni Böyle Sev

09.00 1’de Bugün

09.10 Diriliş ‘’Ertuğrul’’

11:50 Enine Boyuna

13:00 Yerli Belgesel

14.05 1’de Bugün

14.15 Tutunamayanlar

16.15 Tozkoparan  

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

00.15 Biz Bir Dolaşalım

Son Güncelleme: 25.01.2020 21:48
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