Kanalların yayın akışları 26 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

26 Ocak Pazar yayın akışı içerisinde birbirinden ilgi çekici birçok yapım yer alıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Güvercin, Savaşçı, O Ses Türkiye ve Şampiyon gibi birçok yapım ekranlara geliyor. Ekranlarda değişik izleyici profillerine hitap etmeyi başaran çok sayıda yapım bulunmakta. Televizyon kanallarında izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı yapımlar ekranlara taşınmakta.
26 Ocak Pazar Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları içerisinde yer alan yapımlar belli oldu.
Atv yayın akışı 26 Ocak Pazar
07:30 Atv’de hafta sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve SÜNNET
11:15 Dizi TV
12.25 Yerli Dizi
15.45 Yerli Dizi
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Sinema
22.05 Sinema
23.55 Yerli Dizi
Kanal D Yayın Akışı 26 Ocak Pazar
07.00 Akasya Durağı
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Sinema
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yeni Bölüm
23.30 Yabancı Sinema
Star TV Yayın akışı 26 Ocak Pazar
07:00 Yerli Dizi / Sinema
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:50 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
00.20 Yerli Dizi / Sinema
FOX TV Yayın Akışı 26 Ocak Pazar
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Şevkat Yerimdar
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
00.15 Zümrüdüankara
TV 8 Yayın Akışı 26 Ocak Pazar
06.00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09.45 Oynat Bakalım
10.00 Sağlam Geziyoruz / Yeni Bölüm
11.00 O Ses Türkiye
15.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
Show TV Yayın Akışı 26 Ocak Pazar
06.15 Demet Akbağ işe Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Tarkan Güçlü Kahraman
14.45 Zemheri Tekrar
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Köyden İndim Şehire
21.45 Sağ Salim
23.45 Ramo Tekrar
TRT 1 Yayın Akışı 26 Ocak Pazar
04.25 Ömür Dediğin
04.55 Küçük Hanımefendi
06.25 Beni Böyle Sev
09.00 1’de Bugün
09.10 Diriliş ‘’Ertuğrul’’
11:50 Enine Boyuna
13:00 Yerli Belgesel
14.05 1’de Bugün
14.15 Tutunamayanlar
16.15 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
00.15 Biz Bir Dolaşalım