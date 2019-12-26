Kanalların yayın akışları 27 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

27 Aralık Cuma yayın akışı içerisinde Türkiye televizyon ekranlarında kritik başarılara imza atan ve dünya çapında da hatırı sayılır düzeyde izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran yapımlar bulunuyor. Televizyon kanalları, daha fazla izleyiciyi ekran başına toplayabilmek adına reytinglerde önemli başarılara imza atacağını düşündüğü dev bütçeli yapımlarla yayın anlaşması imzalıyor. İzleyiciler de kendilerine yakın buldukları yapımlara geç kalmamak adına yayın akışlarını takip ederek günlük planlamalarında buna bağlı kalıyor.
27 Aralık Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan Hercai, Sevgili Geçmiş, MasterChef Türkiye gibi yapımların yayın saatleri belli oldu.
ATV Yayın Akışı 27 Aralık Cuma
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00.20 Son Durak
Kanal D Yayın Akışı 27 Aralık Cuma
06:15 Hayat Sağlıklı Güzel
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar Tekrar
18:45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV Yayın Akışı 27 Aralık Cuma
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Yerli Dizi / Sinema
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi / Sinema
Fox TV Yayın Akışı 27 Aralık Cuma
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Komşular
14:00 Temizlik Benim İşim
19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20:00 Ferhat ile Şirin
00.15 Yasak Elma
TV 8 Yayın Akışı 27 Aralık Cuma
07:00 8’de Sağlık
08:00 8’de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11.45 Doya Doya Moda
12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Show TV Yayın Akışı 27 Aralık Cuma
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin Yeni Bölüm
16:00 Aşk Ağlatır Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm
23:15 Gizli Gerçekler
01.15 Gizli Gerçekler
TRT 1 Yayın Akışı 27 Aralık Cuma
05.25 İncir Ağacı
08.35 Baba Candır
11.35 1’de Bugün
11.45 Hapishanedeki Çiçek
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17.05 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20.00 Payitaht Abdülhamid
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi