İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113653
ALTIN
288.274
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7126
EURO
6.5821

Kanalların yayın akışları 27 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

27 Aralık Cuma kanalların yayın akışları içerisinde bulunan dizi, yarışma programı ve yerli-yabancı sinema merak ediliyor. 27 Aralık Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları içerisinde TV'de bugün hangi diziler ve programlar var sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik.

26 Aralık 2019 Perşembe 22:26
Kanalların yayın akışları 27 Aralık Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

27 Aralık Cuma yayın akışı içerisinde Türkiye televizyon ekranlarında kritik başarılara imza atan ve dünya çapında da hatırı sayılır düzeyde izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran yapımlar bulunuyor. Televizyon kanalları, daha fazla izleyiciyi ekran başına toplayabilmek adına reytinglerde önemli başarılara imza atacağını düşündüğü dev bütçeli yapımlarla yayın anlaşması imzalıyor. İzleyiciler de kendilerine yakın buldukları yapımlara geç kalmamak adına yayın akışlarını takip ederek günlük planlamalarında buna bağlı kalıyor.

27 Aralık Cuma Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan Hercai, Sevgili Geçmiş, MasterChef Türkiye gibi yapımların yayın saatleri belli oldu.

ATV Yayın Akışı 27 Aralık Cuma

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

00.20 Son Durak

Kanal D Yayın Akışı 27 Aralık Cuma

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar Tekrar

18:45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV Yayın Akışı 27 Aralık Cuma

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Yerli Dizi / Sinema

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Yerli Dizi / Sinema

Fox TV Yayın Akışı 27 Aralık Cuma

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Komşular

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20:00 Ferhat ile Şirin

00.15 Yasak Elma

TV 8 Yayın Akışı 27 Aralık Cuma

07:00 8’de Sağlık

08:00 8’de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11.45 Doya Doya Moda

12.45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Show TV Yayın Akışı 27 Aralık Cuma

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş’la Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin Yeni Bölüm

16:00 Aşk Ağlatır Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm

23:15 Gizli Gerçekler

01.15 Gizli Gerçekler

TRT 1 Yayın Akışı 27 Aralık Cuma

05.25 İncir Ağacı

08.35 Baba Candır

11.35 1’de Bugün

11.45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17.05 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20.00 Payitaht Abdülhamid

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü! Zeynep Ergül tutuklandı
Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü! Zeynep Ergül tutuklandı
Murat Güloğlu tv100'e veda etti
Murat Güloğlu tv100'e veda etti
Kanal D'den yılbaşına özel Demet Akbağ ve Bir Demet Tiyatro sürprizi
Kanal D'den yılbaşına özel Demet Akbağ ve Bir Demet Tiyatro sürprizi
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!

Popüler Haberler

Atiye dizisi nerede çekiliyor? Atiye dizi çekim yeri
Wikipedia ne zaman açılacak? 2020 AYM mahkeme kararı ne zaman uygulanacak?
2020 model yeni Volkswagen Golf 8 özellikleri
beIN Sports Süper Lig 17.hafta maçları şifresiz ve ücretsiz BeinConnectten yayınlanacak
Atiye dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Atiye yeni bölüm yayın tarihi
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama? Atiye dizisi genel hikayesi
Atiye dizisi oyuncuları ve konusu
TLC Rüya Gibi Evler yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor?
Zemheri dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin hayatı ve biyografisi! Charlie Chaplin’in ölümünün 42. yılı!
Survivor gönüllüler başvurusu nasıl yapılır? 2020 Survivor gönüllüler başvuru şartları ve adresi
Kanalların yayın akışları 22 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Beyaz Show yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak?
2019 Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması tarihi ve zamanı
QNB Finansbank IBAN No sorgulama işlemleri
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar
Libya nerede? Libya'nın haritadaki yeri nüfusu ve para birimi
Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti
Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme
Kuruluş Osman Ertuğrul bey ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.