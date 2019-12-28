Kanalların yayın akışları 29 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Yoğun iş temposunda boğuşan veya derslerden kafasını kaldıramayan pek çok kişi hafta sonunu sevdiği programı izleyip, dinlenerek geçirmek istiyor. Hafta sonu kuşağında izleyicilerin yoğun bir ilgiyle takip ettiği Şampiyon, Savaşçı ve O Ses Türkiye’nin 29 Aralık Pazar yayın akışı içerisinde yer alıp almadığı da merak edilmeye başlandı. Reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran birçok yapım Pazar günleri ekranlara gelerek kanalları zirve koltuğuna oturtabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Kimse Bilmez dizisi Atv ekranlarında, MasterChef Türkiye tv8 ekranlarında final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
29 Aralık Pazar Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı ve yapımların yayın saatleri ortaya çıktı.
ATV Yayın Akışı 29 Aralık Pazar
07:30 Atv’de hafta sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve SÜNNET
11:15 Dizi TV
12:25 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kimse Bilmez Final
00.20 Yerli Dizi
Kanal D Yayın Akışı 29 Aralık Pazar
06.45 Akasya Durağı
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Yerli Dizi
16:15 Yerli Dizi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23.30 Yerli Dizi
Star TV Yayın akışı 29 Aralık Pazar
07:00 Sevgili Geçmiş
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:50 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
FOX TV Yayın Akışı 29 Aralık Pazar
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Ferhat ile Şirin
20:00 Savaşçı
00.15 Yasak Elma
TV 8 Yayın Akışı 29 Aralık Pazar
06.00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10.00 Sağlam Geziyoruz
11.00 Dönerse Senindir
13.30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye Final
Show TV Yayın Akışı 29 Aralık Pazar
08.15 Demet Akbağ işe Çok Aramızda
10:00 Pazar Sürprizi
13:15 Evrim Akın ile Ev Kuşu
14.15 Senede Bir Gün
16.15 Hasret
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Süt Kardeşler
21.45 Hedefteki Adam
TRT 1 Yayın Akışı 29 Aralık Pazar
04.25 Ömür Dediğin
04:55 Küçük Hanımefendi
06:05 Beni Böyle Sev
08.55 1’de Bugün
09.05 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Savaşın Efsaneleri
14.05 1’de Bugün
14.15 Kalk Gidelim
17.30 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
23.00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi