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Kanalların yayın akışları 29 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

29 Aralık Pazar kanalların yayın akışları içerisinde bulunan iki yapım final bölümleriyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyorlar. İşte 29 Aralık Pazar Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, Show TV ve TRT 1 yayın akışları içerisinde yer alan yapımlar ve ekranlara veda edecek programlar.

28 Aralık 2019 Cumartesi 22:27
Kanalların yayın akışları 29 Aralık Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Yoğun iş temposunda boğuşan veya derslerden kafasını kaldıramayan pek çok kişi hafta sonunu sevdiği programı izleyip, dinlenerek geçirmek istiyor. Hafta sonu kuşağında izleyicilerin yoğun bir ilgiyle takip ettiği Şampiyon, Savaşçı ve O Ses Türkiye’nin 29 Aralık Pazar yayın akışı içerisinde yer alıp almadığı da merak edilmeye başlandı. Reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran birçok yapım Pazar günleri ekranlara gelerek kanalları zirve koltuğuna oturtabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Kimse Bilmez dizisi Atv ekranlarında, MasterChef Türkiye tv8 ekranlarında final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

29 Aralık Pazar Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı ve yapımların yayın saatleri ortaya çıktı.

ATV Yayın Akışı 29 Aralık Pazar

07:30 Atv’de hafta sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve SÜNNET

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kimse Bilmez Final

00.20 Yerli Dizi

Kanal D Yayın Akışı 29 Aralık Pazar

06.45 Akasya Durağı

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yerli Dizi

16:15 Yerli Dizi

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23.30 Yerli Dizi

Star TV Yayın akışı 29 Aralık Pazar

07:00 Sevgili Geçmiş

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:50 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

FOX TV Yayın Akışı 29 Aralık Pazar

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Ferhat ile Şirin

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

00.15 Yasak Elma

TV 8 Yayın Akışı 29 Aralık Pazar

06.00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10.00 Sağlam Geziyoruz

11.00 Dönerse Senindir

13.30 MasterChef Türkiye  

20:00 MasterChef Türkiye Final

Show TV Yayın Akışı 29 Aralık Pazar

08.15 Demet Akbağ işe Çok Aramızda

10:00 Pazar Sürprizi

13:15 Evrim Akın ile Ev Kuşu

14.15 Senede Bir Gün

16.15 Hasret

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Süt Kardeşler

21.45 Hedefteki Adam

TRT 1 Yayın Akışı 29 Aralık Pazar

04.25 Ömür Dediğin

04:55 Küçük Hanımefendi

06:05 Beni Böyle Sev

08.55 1’de Bugün

09.05 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Savaşın Efsaneleri

14.05 1’de Bugün

14.15 Kalk Gidelim

17.30 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

23.00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Son Güncelleme: 28.12.2019 22:27
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