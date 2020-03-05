Kanalların yayın akışları 5 Mart Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

5 Mart Perşembe yayın akışı içerisinde televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Mucize Doktor, Survivor 2020, Bir Zamanlar Çukurova ve Eser Yenenler Show yeni bölümleriyle ekranların karşısına çıkıyor. İzleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettikleri yapımlar televizyon ekranlarında bulunmaktayken, reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran yapımlar birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisine giriyor.

5 Mart Perşembe Star TV, Kanal D, Atv, Fox TV, TV8, TRT 1 ve Show TV yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar ortaya çıktı.

5 Mart 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

5 Mart 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Afili Aşk

23.45 Yerli Dizi

5 Mart 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı

06:00 Güzel Köylü

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13.30 Gerçeğin Peşinde

18:45 Star Ana Haber

20:00 Taşıyıcı: Son Hız

21.45 Babil

5 Mart 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Hayat Sevince Güzel

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00.15 Öğretmen

5 Mart 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık

08.00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panorama / Canlı

13.00 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19.15 Oynat Bakalım

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

23.15 Eser Yenenler Show

5 Mart 2020 Perşembe Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

00.15 Çukur Tekrar

5 Mart TRT 1 2020 Perşembe Yayın Akışı

05.45 İncir Ağacı

06.45 Baba Candır

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20.00 3’te 3 Tarih

23.15 Serçelerin Şarkısı

00.15 Kalk Gidelim