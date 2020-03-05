Kanalların yayın akışları 5 Mart Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

5 Mart Perşembe yayın akışı içerisinde televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Mucize Doktor, Survivor 2020, Bir Zamanlar Çukurova ve Eser Yenenler Show yeni bölümleriyle ekranların karşısına çıkıyor. İzleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettikleri yapımlar televizyon ekranlarında bulunmaktayken, reytinglerde üst kademelerde yer almayı başaran yapımlar birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisine giriyor.
5 Mart Perşembe Star TV, Kanal D, Atv, Fox TV, TV8, TRT 1 ve Show TV yayın akışı içerisinde bulunan yapımlar ortaya çıktı.
5 Mart 2020 Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
5 Mart 2020 Perşembe KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Afili Aşk
23.45 Yerli Dizi
5 Mart 2020 Perşembe STAR TV Yayın Akışı
06:00 Güzel Köylü
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13.30 Gerçeğin Peşinde
18:45 Star Ana Haber
20:00 Taşıyıcı: Son Hız
21.45 Babil
5 Mart 2020 Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Hayat Sevince Güzel
14:00 Temizlik Benim İşim
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00.15 Öğretmen
5 Mart 2020 Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 8'de Sağlık
08.00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panorama / Canlı
13.00 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19.15 Oynat Bakalım
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir
23.15 Eser Yenenler Show
5 Mart 2020 Perşembe Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
00.15 Çukur Tekrar
5 Mart TRT 1 2020 Perşembe Yayın Akışı
05.45 İncir Ağacı
06.45 Baba Candır
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20.00 3’te 3 Tarih
23.15 Serçelerin Şarkısı
00.15 Kalk Gidelim