Kanalların yayın akışları 7 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanalları her hafta başında ekranlarda yer vereceği yapımları haftalık yayın akışı içerisinde yer almaktadır. Haftanın en fazla izlenen yapımları arasında bulunan Arka Sokaklar, Hercai, Babil, Yaparsın Aşkım, Seda Sayan ile Yemekteyiz, Güldür Güldür Show, Payitaht Abdülhamit ekranlarda yer alıyor. 7 Şubat yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım bulunmakta.
7 Şubat Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, Show TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programları belli oldu.
Atv yayın akışı 7 Şubat Cuma
07:00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00.20 Son Durak
01.20 Kara Ekmek
Kanal D yayın akışı 7 Şubat Cuma
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12.30 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar - Tekrar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00.15 Yerli Sinema
Star TV yayın akışı 7 Şubat Cuma
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Babil
00.15 Yerli Dizi / Sinema
Fox TV yayın akışı 7 Şubat Cuma
07:15 ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Dünya Avucunuzda
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00.15 Zümrüdüanka
TRT 1 yayın akışı 7 Şubat Cuma
05.20 Baba Candır
08.15 İncir Ağacı
09.30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17.05 1’de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamit
01.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8 yayın akışı 7 Şubat Cuma
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
11:45 Doya Doya Moda
12:45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Kolaj
01.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
Show TV yayın akışı 7 Şubat Cuma
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş’le Canlı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm
23.45 Ramo Tekrar