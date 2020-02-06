Kanalların yayın akışları 7 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Televizyon kanalları her hafta başında ekranlarda yer vereceği yapımları haftalık yayın akışı içerisinde yer almaktadır. Haftanın en fazla izlenen yapımları arasında bulunan Arka Sokaklar, Hercai, Babil, Yaparsın Aşkım, Seda Sayan ile Yemekteyiz, Güldür Güldür Show, Payitaht Abdülhamit ekranlarda yer alıyor. 7 Şubat yayın akışı içerisinde izleyicilerin her hafta büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım bulunmakta.

7 Şubat Atv, Kanal D, Star TV, Fox TV, Show TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı içerisindeki dizi, film ve yarışma programları belli oldu.

Atv yayın akışı 7 Şubat Cuma

07:00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

00.20 Son Durak

01.20 Kara Ekmek

Kanal D yayın akışı 7 Şubat Cuma

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12.30 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar - Tekrar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00.15 Yerli Sinema

Star TV yayın akışı 7 Şubat Cuma

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Babil

00.15 Yerli Dizi / Sinema

Fox TV yayın akışı 7 Şubat Cuma

07:15 ile Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00.15 Zümrüdüanka

TRT 1 yayın akışı 7 Şubat Cuma

05.20 Baba Candır

08.15 İncir Ağacı

09.30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17.05 1’de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Payitaht Abdülhamit

01.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV8 yayın akışı 7 Şubat Cuma

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

11:45 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda Yeni Bölüm

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Kolaj

01.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Show TV yayın akışı 7 Şubat Cuma

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş’le Canlı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yeni Bölüm

23.45 Ramo Tekrar