Kanalların yayın akışları 9 Mart Pazartesi ATV, KANAL D, FOX TV, TV 8, Star TV, TRT 1 ve Show TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

9 Mart Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı içerisinde izleyicilerin vakit geçirmekten büyük bir keyif alacağı yapımlar yer alıyor. Hafta başında ilgiyle takip ettiği Sefirin Kızı, Kim Milyoner Olmak İster, Zalim İstanbul, Survivor 2020 ve Çukur milyonları ekran başına kilitliyor. Gün içerisinde ekran başında vakit geçirme planı yapan binlerce kişi de Temizlik Benim İşim, Aileler Yarışıyor ve Survivor Panorama’yı izleyebilirler.
9 Mart Pazartesi Show TV, TRT 1, Fox TV, TV8, Kanal D, Star TV ve ATV yayın akışı ortaya çıktı.
9 Mart 2020 Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
9 Mart 2020 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Zalim İstanbul
9 Mart 2020 Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı
9 Mart 2020 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Zümrüdüanka
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
9 Mart TRT 1 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:20 İncir Ağacı
06:20 Baba Candır
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
9 Mart 2020 Pazartesi TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
11:00 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
9 Mart 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur