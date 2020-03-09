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Kanalların yayın akışları 9 Mart Pazartesi ATV, KANAL D, FOX TV, TV 8, Star TV, TRT 1 ve Show TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

9 Mart Pazartesi kanalların yayın akışları içerisinde Çukur, Kim Milyoner Olmak İster, Sefirin Kızı, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber gibi yapımlar bulunuyor. İşte 9 Mart Pazartesi yayın akışı içerisindeki programlar ve daha fazlası.

09 Mart 2020 Pazartesi 18:30
Kanalların yayın akışları 9 Mart Pazartesi ATV, KANAL D, FOX TV, TV 8, Star TV, TRT 1 ve Show TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

9 Mart Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı içerisinde izleyicilerin vakit geçirmekten büyük bir keyif alacağı yapımlar yer alıyor. Hafta başında ilgiyle takip ettiği Sefirin Kızı, Kim Milyoner Olmak İster, Zalim İstanbul, Survivor 2020 ve Çukur milyonları ekran başına kilitliyor. Gün içerisinde ekran başında vakit geçirme planı yapan binlerce kişi de Temizlik Benim İşim, Aileler Yarışıyor ve Survivor Panorama’yı izleyebilirler.

9 Mart Pazartesi Show TV, TRT 1, Fox TV, TV8, Kanal D, Star TV ve ATV yayın akışı ortaya çıktı.

9 Mart 2020 Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

9 Mart 2020 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Zalim İstanbul

9 Mart 2020 Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sefirin Kızı

9 Mart 2020 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

9 Mart TRT 1 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:18 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:20 İncir Ağacı

06:20 Baba Candır

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

9 Mart 2020 Pazartesi TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

11:00 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor

9 Mart 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

Son Güncelleme: 09.03.2020 18:30
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