Kanalların yılbaşı TV programları neler? 2020 yılbaşı akşamı TV’de neler var? 31 Aralık 2019 Salı tv yayın akışları

Yılbaşı gecesi yani 31 Aralık 2019 Salı akşamı birçok aile televizyon karşısında yılbaşında yayınlanan programları takip edecek. Kanallar da bu gecenin keyifli geçmesi için birbirinden eğlenceli programlara imza atıyorlar.

TV8- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel yayınlanacak olan bölümünde her sene olduğu gibi ünlü isimler sahnede olacak. Jüri üyeliğini ise her zaman olduğu gibi Beyaz, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise üstlenecek. 31 Aralık 2019 Salı günü saat 20.00’da ekranlarda olacak bölümün ünlü isimleri ise Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Bergüzar Korel, Fırat Aydınus, Max Kruse ve Danilo Zanna olarak belirlenmiş.

Kanal D- Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel- Bir Demet Tiyatro

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yılbaşı özel programında Yılmaz Erdoğan sahnede olacak. Bir Demet Tiyatro oyunu ile sürpriz yapacak olan programda Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah karakterleriyle unutulmaz bir gece yaşatacak. Bunların yanı sıra Gülben Ergen, Ümit Besen, Suzan Kardeş, Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Ersay Üner gibi isimler de seyirci ile buluşacak. Program Salı akşamı 20.00’da başlayacak.

Star TV- NTV Yılbaşı Özel Ortak Yayını

Simge Fıstıkoğlu’nun sunumuyla bir saygı albümü olan ‘Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti’ eserinde şarkılarını seslendiren sanatçılar ile bir program hazırlanacak. Programda Sezen Aksu, Buray, Rafet El Roman, Şevval Sam, Fatma Turgut, Manga, Haktan, Nalan, Tuğba Özerk, Evrencan Gündüz, Serel Yereli, Ali İnsan, Müge Zümrütbel ve Cem Yenel gibi isimler sahne alacak.

ATV- Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Yayını

31 Aralık Salı akşamı saat 20.00’da ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel seyirci ile buluşacak. Yılbaşı özel bölümünde yarışmacılar ünlü isimlerden oluşacak ve elde edilen gelirler bağış olarak harcanacak.