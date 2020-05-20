Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan anlamlı mesaj

MFÖ grubu korona virüs gündeminde vatandaşların maske kullanmasını teşvik etmek için bir video yayınladı. Yayınlanan videoda grup üyelerinden Özkan Uğur’un hali dikkatlerden kaçmadı. Bildiğiniz gibi Özkan Uğur ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

İlk olarak 2013 yılında lenf kanseri tedavisi gören Özkan Uğur hastalığı yenmişti. Özkan Uğur üç hafta önce yeniden kanser yakalanmış ve tedavi görmeye başlamıştı. Özkan Uğur tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. 66 yaşındaki şarkıcı, rahatsızlığıyla ilgili kendisini arayan, soran herkese teşekkür ederek, tedavi sürecinin olumlu geçtiğini söyledi. Özkan Uğur hastalığı nedeniyle grubunun 23 Nisan’a özel Gülhane Parkı’nda verdiği konsere de katılamamıştı. Konser sırasında grubun bir diğer üyesi Fuat Güner, Özkan Uğur’un konsere katılmak istediğini ancak doktorun riskli görmesi nedeniyle katılamadığını duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:01