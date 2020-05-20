İlk olarak 2013 yılında lenf kanseri tedavisi gören Özkan Uğur hastalığı yenmişti. Özkan Uğur üç hafta önce yeniden kanser yakalanmış ve tedavi görmeye başlamıştı. Özkan Uğur tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. 66 yaşındaki şarkıcı, rahatsızlığıyla ilgili kendisini arayan, soran herkese teşekkür ederek, tedavi sürecinin olumlu geçtiğini söyledi. Özkan Uğur hastalığı nedeniyle grubunun 23 Nisan’a özel Gülhane Parkı’nda verdiği konsere de katılamamıştı. Konser sırasında grubun bir diğer üyesi Fuat Güner, Özkan Uğur’un konsere katılmak istediğini ancak doktorun riskli görmesi nedeniyle katılamadığını duyurmuştu.Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 13:28
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan anlamlı mesaj
MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur’dan anlamlı video. Uğur, korona virüs sürecinde vatandaşları maske kullanımına teşvik etmek amacıyla bir video yayınladı. Kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali herkesi şaşırttı.
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