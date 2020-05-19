Kelime Oyunu bilgi yarışması 19 Mayıs özel programıyla izleyici karşısına çıkacak

Ekranların sevilen yarışma programı Kelime Oyunu 19 Mayıs özel programıyla bu akşam izleyiciyle buluşacak. Ali İhsan Varol’un efsaneleşmiş sunumuyla yeniden ekranlara gelecek olan yarışma programında ünlü Youtuber Berk Keklik yarışacak. İzleyicilerin beğenerek takip ettiği yarışma bu akşam Teve2 ekranlarında saat 19.45’te yayınlanacak.

19 Mayıs’a özel hazırlanan programda bu kez yarışmacı koltuğuna Ali İhsan Varol oturacak. Soruları ise Youtuber Berk Keklik soracak. Kelime Oyunu programı hafta için her gün yarışma birincilerini belirleyecek ve Cumartesi günü birinciler hafta finaline çıkacak. Yarışma 19.45’te yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 20:45