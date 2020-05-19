19 Mayıs’a özel hazırlanan programda bu kez yarışmacı koltuğuna Ali İhsan Varol oturacak. Soruları ise Youtuber Berk Keklik soracak. Kelime Oyunu programı hafta için her gün yarışma birincilerini belirleyecek ve Cumartesi günü birinciler hafta finaline çıkacak. Yarışma 19.45’te yayınlanacak.Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 20:45
Kelime Oyunu bilgi yarışması 19 Mayıs özel programıyla izleyici karşısına çıkacak
Kelime Oyunu yarışması 19 Mayıs özel programıyla ekranlara gelecek. Yarışmada 19 Mayıs’a özel bir farklılık da olacak. İşte Kelime oyunu yarışmasının yayın saati ve özel bölümde olacaklar…
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