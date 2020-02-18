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Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya Aynen Aynen dizisi ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya Aynen Aynen dizisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Aynen Aynen dizisinin üçüncü sezonu Blu TV üzerinden yayınlanıyor. Merakla beklenilen dizinin yeni sezon fragmanı haberimizde.

18 Şubat 2020 Salı 16:10
Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya Aynen Aynen dizisi ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Dijital dizi film platformu Blu Tv’de yayınlanan Aynen Aynen dizisi üçüncü sezonu çok yakında yayınlanacak. Dizinin ilk iki sezonunda Nilperi Şahinkaya ile Uraz Kaygılaroğlu dizinin başrolünde yer alıyordu. Dizinin yeni sezonunda Uraz Kaygılaroğlu yerine Kerem Bürsin yer alacak.

Youtube üzerinde yayınlanmaya başlayan ve üçüncü sezonunda Blu TV’ye transfer olan dizinin üçüncü sezonunda Uraz Kaygılaroğlu yer almayacak. Dizinin üçüncü sezon Blu TV üzerinden yayınlanmaya başladı. Ancak dizinin yeni sezonunda içeriklerin çok küfür içermesi izleyicileri rahatsız etmişe benziyor. Birçok kişi diziyi eleştirmeye başladı.

Dizinin konusu cinsellik üzerine olsa da ilk iki sezonda bu konulara daha trajikomik ve usturuplu bir şekilde anlatılıyordu. Ancak yeni sezonda terbiye sınırlarının zorlanması izleyicilerden tepki topladı.

Son Güncelleme: 18.02.2020 16:10
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