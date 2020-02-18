Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya Aynen Aynen dizisi ile dikkatleri üzerine çekiyor!

Dijital dizi film platformu Blu Tv’de yayınlanan Aynen Aynen dizisi üçüncü sezonu çok yakında yayınlanacak. Dizinin ilk iki sezonunda Nilperi Şahinkaya ile Uraz Kaygılaroğlu dizinin başrolünde yer alıyordu. Dizinin yeni sezonunda Uraz Kaygılaroğlu yerine Kerem Bürsin yer alacak.
Dizinin konusu cinsellik üzerine olsa da ilk iki sezonda bu konulara daha trajikomik ve usturuplu bir şekilde anlatılıyordu. Ancak yeni sezonda terbiye sınırlarının zorlanması izleyicilerden tepki topladı.
Son Güncelleme: 18.02.2020 16:10