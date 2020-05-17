Kibar Feyzo filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Kemal Sunal’ın en iyi filmlerinden bir tanesi olarak adlandırılan Kibar Feyzo televizyon ekranlarında bir kez daha yayınlanmak için saat sayıyor. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz Batıbeki’nin yaptığı Kibar Feyzo filmi, askerden dönen Feyzo’nun sevdiği kızı alabilmek için başlık parası toplamaya çalışmasını anlatıyor.

Kibar Feyzo filmi nerede çekilmiştir?

Film Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran köyünde çekilmiştir. Bu köy aynı zamanda döneminde pek çok filmin çekildiği bir mekan olarak kullanılmıştır. Bu köyde Tarık Akan, Türkan Şoray ve Necla Nazır’dın da oyunculuğu yaptığı pek çok film çekilmiştir. Filmden anlaşılan köyün adı Feyzo’nun çalıştığı yerde az para almasından dolayı şikayet etmesinden sonra iş verenin “onlar sendikalı” demesi ve Feyzo’nun “bende Harranlıyım” demesinden anlaşılmaktadır. Ancak bu köyün adı ilerleyen zamanlarda Kavalcık olarak değiştirilmiştir. Aynı zamanda bu köy Şanlıurfa’nın Harran ilçesiyle de sık sık karıştırılmaktadır.

Kibar Feyzo filminin konusu nedir?

Askerden döndükten sonra Gülo’yu isteyen Feyzo’nun başlık parasını toplamak için verdiği çabanın anlatıldığı filmde Gülo’nun babası kızının başlık parasını açık arttırmaya koyar. 15 bin ve 10 bin senet karşılığında Gülo Feyzo’ya kalır. Feyzo ise borcunu ödeyebilmek için şehre çalışmaya gider. Köyüne geri dönen Feyzo ise ağalık sisteminin çöktüğünü ve başlık parasına karşı köylülerin ayaklandığını görür.

Kibar Feyzo oyuncu kadrosu

Kemal Sunal – Kibar Feyzo

Müjde Ar – Gülo

Adile Naşit – Sakine Kadın

Şener Şen – Maho Ağa

İhsan Yüce – Hacı Hüso

İlyas Salman – Bilo

Erdal Özyağcılar – Zülfo

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 22:00