Kim Milyoner Olmak İster Kaptan Tsubasa sorusu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve sorduğu sorular ile şaşırttığı kadar düşündürmesini de başaran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in bir sorusu daha merak edilmeye başlandı. Bu sefer ki soruda Kaptan Tsubasa çizgi dizisi izleyicilerini ilgilendiren soru pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Küçük Kaptan çizgi filminde Tsubasa'nın kaleci rakibi kimdir? Sorusu sorulan yarışmada doğru şık merakla araştırılıyor.

Sorulan sorunun doğru cevabı ise WAKABAYAŞİ’dir.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 22:41