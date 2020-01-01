Kim Milyoner Olmak İster programında adı geçen David Grundman kimdir? David Grundman neden vefat etti?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan, '' David Grundman eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?'' sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. İşte, David Grundman'ın hayatı ve ilginç ölümü ile ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor...

David Grundman kimdir?

1982 yılında sekiz metre uzunluğunda olan bir kaktüse ateş açan David Grundman, bu eylemi eğlence amaçlı gerçekleştirdi fakat eğlencesi ölümüne neden oldu!

David Grundman, 1955 yılında doğdu. 20 yaş civarında iken bir suç işleyip cezaevine girdi. Bu badireyi atladan David Grundman, annesi ile birlikte bir süre sonra Arizona'ya yerleşti.

Yine eğlence amaçlı arkadaşları ile çölde zaman geçirmeye giden David Grundman, alkolü fazla kaçırarak yanında bulunan silah ile çevresindeki kaktüslere ateş etmeye başladı. Sekiz metre olan bir kaktüsü gözüne kestirerep ona ateş açan David Grundman'ın üzerine kaktüs devriliyor. Kaktüsün altından kalkmaya çalışsa da başarısız oluyor çünkü ağacın kalanı da üstüne devriliyor ve hayatını kaybediyor.