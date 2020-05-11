Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunda insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır sorusunun cevabı.

AVT ekranlarının uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sorusu sosyal medyanın en fazla araştırılan konularından bir tanesi oldu. Oldukça ilginç bir soru ile yarışmacıyı şaşırtan programda soru ve cevabı araştırılmaya devam ediyor.

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır? Sorusu soruldu. Pek çok kişi sorunun cevabını merak ederken sorunun cevabının NEY olduğu açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:02