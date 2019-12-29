Kimse Bilmez neden final yapıyor? Kimse Bilmez final bölüm tarihi

ATV’de yayınlanan Kimse Bilmez dizisi final yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Keremcem, Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin kısa zaman içinde final yapması bekleniyor.

ATV’de Pazar akşamlar izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez dizisi 27. bölümü final yapacak.

Kimse Bilmez oyuncu kadrosu

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde neler yaşandı?

Dizinin başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yer alıyor. Dizide bu isimlere Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Asya Taşkın ve Beran Özel gibi isimler eşlik ediyor.

Ali ve Sevda baş belaları Uygar’dan sonunda kurtulduğu düşünüyor. Ancak nu hiç kolay olmayacak. İkilinin karşısına beklenmedik bir anda Ali’nin eski tanıdığı Nedim çıkar. Nedim’in lakabı manyaktır. Nedim yıllar sonra intikamını almaya gelmiştir.

Nedim birinci adam olmak için elinden geleni yapacak. Nedim Kurtbey ve Ali’nin hayatını alt üst edecek. Çok tehlikeli biri olan Nedim Kurtbey’i sinsi planı ile öldürmek isteyecek.

Diğer yandan Hüdaverdi’nin kaldırıldığı hastanede çalışan doktor Ahmet Duygu’yu görmüş ve eskileri hatırlamıştır. Ahmet Duygu’ya yaklaşmaya çalışırken Pilot ona engel olacaktır.

Kimse Bilmez dizisi konusu nedir?

Sevda güzelliğiyle görenleri etkilyen biri ve yıldız olma peşinde koşuyor. Ali ise geçmişi pek parlak olmayan ve gizli kapaklı işler yapmış birisidir. İkilinin zorlu aşkının anlatıldığı dizide aşk ve aksiyon bir aradadır. Sevda ve Ahmet bir şekilde bir araya gelmiştir. Sevda kardeşini mafyanın elinden kurtarmaya çalışır. Ali ise kayıp kardeşini aramaktadır. İkili kısa süre içinde birbirlerine aşık oluyor. Ancak aşklarına engel olmak isteyen Pilot ve Uygar kirli oyunlara başvuruyor.