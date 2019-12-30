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Kimse Bilmez'de Atatürk resmi sansürlendi mi? Dizi yönetmeninden açıklama!

ATV ekranlarına gelen ''Kimse Bilmez'' dizisinde skandal bir olay yaşandı. Kimse Bilmez'de Atatürk resmi sansürlendi mi? Konu ile ilgili açıklama dizinin yönetmeninden geldi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:09
Kimse Bilmez'de Atatürk resmi sansürlendi mi? Dizi yönetmeninden açıklama!

ATV ekranlarına gelen ‘’Kimse Bilmez’’ dizisinde yaşanan bir sahne olay yarattı. Baba Yapım tarafından yapımının üstlenildiği Kimse Bilmez dizisinin 24.bölümünün 95.dakikasında Mustafa Kemal Atatürk portresinin sansürlendiği iddia edildi. Sansürün konması ile ilgili tartışma sosyal medya üzerinde konuşulmaya başladı.

Atatürk’ün resmine sansür yapıldığı iddiası sonra sosyal medyada kanala ve diziye tepkiler gelmeye başladı. Diziye büyük bir tepki geldi ve kanal konu ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamaya göre teknik bir arıza yaşandığı ve görüntünün bu nedenle bozulduğu söylendi.

Dizinin bir sahnesinde kapının üzerinde yer alan Atatürk resmi fotoğrafı buğulanmış şekilde gözükmektedir. Bir sahnesinde resim gözükürken diğer sahnesinde buğulu bir şekilde gözükmesi büyük tepki gördü. Tepki sosyal medyada giderek büyüdü ve Ekşi sözlük platformunda da konu ile ilgili başlık yazılarak yorumlar yapıldı.

Son Güncelleme: 30.12.2019 23:09
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