Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine mi girecek? Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı, rolü ne olacak?

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden birisi olarak karşımıza çıkan Çukur, Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli’nin yaptığı bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin senaristi ise Gökhan Horzum.
Dizide meydana gelen ayrılıklar sonrasında dizinin sevenleri dizinin oyuncu kadrosuna girecek ünlü bir oyuncu beklentisine girdi. Son günlerde ismi diziyle sıkça yan yana gelen Tatlıtuğ’un diziye gelmesi reytinglerdeki yükselişi daha da arttırır.
Bu tarz dizilerle özdeşmiş olan Tatlıtuğ, bu diziye de tam olarak uyum sağlayacak bir oyunculuğa sahip.
Son Güncelleme: 18.12.2019 23:10
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