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Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı?

Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve oldukça geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Çukur dizisi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Çukur dizisine katılacağı ifade edildi. Peki Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı? İşte ayrıntılar…

20 Aralık 2019 Cuma 20:57
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı?

Show TV ekranlarının en başarılı yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Çukur dizisi için yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Başarılı ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Çukur dizisine katılacağı ifade edildi.

Son olarak sosyal medya platformları üzerinde başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Show TV’nin sevilen ve çokça izlenen dizilerinden biri olan Çukur dizisine katılım göstereceği yönünde iddialar ortaya kondu. Çukur dizisinin izleyicileri ve Kıvanç Tatlıtuğ’un hayranları bu iddialar ardından araştırmalarına başladılar.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çukur dizisine katılım göstereceği yönündeki iddialar asılsızdır. Böyle bir açıklama ne kanal yönetimi ne dizi yönetimi ne de oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tarafından yapılmıştır. Sosyal medya üzerinde Kıvanç Tatlıtuğ’un Çukur’a katıldığını gösterdiği iddia edilen fotoğraflar daha önceden yayınlanan Çarpışma isimli dizinin setinde çekilmiş fotoğraflar olarak görülmektedir.

Son Güncelleme: 20.12.2019 20:57
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