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Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları

Tecrübeli oyuncular ve başarılı senaryo ile ilgi çeken Babel dizisine ilişkin ayrıntılar izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları.

29 Aralık 2019 Pazar 18:37
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları

Babel isimli Kore dizisi, geçmişte yaşananlardan intikamını alabilmek için maceraya atılan savcının, bir şüpheliye aşık olmasını, aşk ile intikam arasında yaşadığı ikilemi anlatmaktadır.

Babel Kore dizisinin konusu ne?

Savcı Cha Woo-Hyuk, babasının intikamını alabilmek için Geosan firmasının içerisine sızmaya çalışmaktayken, Geosan’ın genç başkanı Tae Min-Ho kendi ofisinde şüpheli bir şekilde ölü bulunur. Cha Woo-Hyuk ilk aşamada ölümün bir cinayet olduğunu düşünmektedir ve cinayetin baş şüphelisi ise Tae Min-Ho’nun eşi Han Jung-Won’dur. Olayların ilerlemesiyle savcı ve zanlı arasında bir macerası başlar ve bu aşk ikiliyi büyük bir çıkmazın içerisine sürüklemektedir.

Babel dizisi oyuncu kadrosu

İntikam almak isteyen savcı Cha Woo-Hyuk karakterine Park Si Hoo hayat veriyor.

park si hoo

Jan Hee Jin, Han Jung-Won karakterine hayat vermektedir. Firma sahibinin oğlu zengin bir adamla evlidir fakat konusu bir cinayete kurban gittikten sonra cinayetin baş şüphelisi haline gelmiştir.

jang hee jin

Kim Ji Hoon, lisans eğitimini birincilikle tamamlayan Tae Min-Ho karakterine hayat vermektedir. Evlilik dışı bir ilişkinin sonucunda dünyaya gelen Min-Ho, iyi kalpli bir görünüm çizmesine karşın aile şirketinde hayatta kalabilmek için dişlerini gizliyor.  

kim ji hoon

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:37
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