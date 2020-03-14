Korona Dominik'te! Survivor ne olacak?

Çin'de ortaya Çıkan ve 5 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüsün Dominik cumhuriyeti'nde 5 kişide tesbit edildiği ortaya çıktı. Yayılma hızı çok yüksek olan virüs, havada asılı (aerosol) kalabiliyor, biyolojik olmayan yüzeylerde saatlerce hayatta kalabiliyor. Yarışmanın akibeti zaten merak konusu iken, Dominik'te virüs vakalarının görülmesi konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

Survivor Yarışması'nın yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde virüs tesbit edilmesi, Acun Ilcalı'nın yarışma hakkında nasıl bir karar vereceğini ve elenen yarışmacıların Türkiye'ye geldiklerinde, sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi virüsün yayılmaması için yurt dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerekliliğinin uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı şimdilik konu hakkında yorum yapmayıp sessizliğini korumaya devam ediyor. Adaya en son veda eden isim Ünlülertakımından İrem Akın olmuştu.

