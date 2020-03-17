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Korona-virüs önlemi Hadise'ye 1 milyon 800 bin tl'ye mal oldu

Korona-virüs vakalarının ülkemizde artarak görülmesi ünlü isimleri de tedirgin etti.Paniğe kapılan ünlüler konserlerini ve programlarını iptal etti. Ünlü sanatçı Hadise'de virüse karşı önlem alarak iptal ettiği programlardan 1 Milyon 800 bin tl zarar etti.

17 Mart 2020 Salı 01:31
Korona-virüs önlemi Hadise'ye 1 milyon 800 bin tl'ye mal oldu

Çin'de geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünya ülkerine yayılarak salgın haline gelen ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs vakalarının ülkemizde de artması üzerinde ünlü isimler tedbir amaçlı konserlerini ve programlarını iptal etti.

KORONAVİRÜS ÜNLÜ İSİMLERİ ZARARA UĞRATTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Bu ay 9 sahnesi olan Hadise'nin kaybı 1 milyon 800 bin TL. İki konserini iptal eden Ebru Gündeş 600 bin TL kazanacaktı. Ajda Pekkan 4 konserden 1 milyon TL alacaktı.

GÖSTERİ VE KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Bir çok Avrupa ülkesinde de salgın haline gelen  koronavirüs nedeniyle belirli sayıda insanın katılacağı etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor. Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi'ndeki Stuttgart gösterisi koronavirüs sebebiyle ilerleyen bir tarihe ertelendi.Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer korona tehlikesinin ardından Kıbrıs'taki sahne programlarını iptal etti. Tiyatrocu Müjdat Gezen de 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60'ncı yıl galasını ileri bir tarihe erteledi. İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi. Malazgirt 1071, Adanış: Kutsal Kavga ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin de vizyona tarihleri ertelendi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 01:43
Anahtar Kelimeler:
HadiseAjda PekkanKoronavirüs
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