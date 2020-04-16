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Koronavirüsü yenerek taburcu olan Burak Akkul, tedavi sürecini anlattı

Koronavirüsü salgınına yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası iyileşerek taburcu olan Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul, süreçte neler yaşadıklarını anlattı.

16 Nisan 2020 Perşembe 12:53
Koronavirüsü yenerek taburcu olan Burak Akkul, tedavi sürecini anlattı

Çok Gezenti isimli programın yapımcısı ve sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüsü salgınına yakalanmış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Bir süre de yoğun bakımda kalan sunucu Burak Akkul, tedavi sürecini ve yoğun bakımda olduğu anlarda yaşadıklarını anlattı.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul, tedavi sürecini anlattı

20 günlük yoğun bakım süreci sonrası testleri negatif çıkarak taburcu edilen Burak Akkul, süreç ile ilgili anlarından bahsederken "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Kovid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" diye konuştu.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul, tedavi sürecini anlattı

Akkul, salgına program çekimi için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da yakalanmış olabileceğini düşündüğünü söylerken eşi Seda Akkul ise tedavi aşamasında başta Burak Akkul'un uyutulmak istemediğini belirterek Burak'ın 'uyursam geri kalkamaya bilirim' korkusu yaşadığını ve eşi olarak 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' diyerek söz verdiğini ifade etti.

Koronavirüsü yenen Burak Akkul, tedavi sürecini anlattı

Burak Akkul'un tedavisinde Çin'den getirilen ilaçların ilk kullanıldığı hastalardan biri olduğunu söyleyen Seda Akkul, "Burak'ta Bilim Kurulu'nun getirdiği ilaçlar kullanıldı ve denendi. Çin ilacının kullanıldığından eminiz" derken şuan evde karantina süreçlerinin devam ettiğini ve Burak Akkul'un fizik tedavi sürecinde olduğunu kaydetti. Virüsün bıraktığı denge hasarınında her geçen gün azaldığını söyleyen Seda Akkul, "Benden destek alarak yürüyebiliyor. Tam desteksiz 1 dakikadan daha fazla ayakta sabit duramıyor şu an. Denge problemi var çünkü ama bundan 2 gün öncesinde o kadar bile yürüyemiyordu. Ondan 2 gün öncesindeyse ayağa da kalkamıyordu. Bu günbegün değişen bir süreç" dedi.

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