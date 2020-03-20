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Koronavirüsünden yoğun bakıma alınan Burak Akkul kimdir? Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Koronavirüsüne yakalanan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, yoğun bakıma alındı. Üzücü gelişmeyi ise eşi Seda Akkul'un kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili bilgi almak isteyenler Burak Akkul kimdir? Burak Akkul sağlık durumu nasıl? diye sorgulamaya başladılar.

20 Mart 2020 Cuma 14:47
Koronavirüsünden yoğun bakıma alınan Burak Akkul kimdir? Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Teve2 kanalında yayınlanan 'Çok Gezenti' isimli programın sunucusu Burak Akkul korovairüsü testi yaptırdığını ve sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Dünyanın birçok ülkesini gezerek izleyenlerinn oldukça fazla beğenisini kazanan Burak Akkul, bu haberin ardından hastanede karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Dün akşam saatlerinde Burak Akkul'un eşi Seda Akkul'un kardeşi sosyal medya hesabından Akkul'un yoğun bakım ünitesine alındığını açıkladı.

Burak Akkul'un kayınbiraderşnden gelen açıklama şu şekilde kaydedildi:

"Merhaba. Ben Burak Akkul'un kayınbiraderiyim. Seda Akkul'un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren Corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşam üzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.

Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak'la ilgilendikleri bilgisini aldım.Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var. Bu gibi "Burak Akkul vefat etti, Burak öldü" gibi kesin ifadeler tamamen vicdandan yoksun, acımasız bir şekilde bizleri, ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor. Hatta Burak öldü mü? diye sorduğunuzda bile, biz hemen, tekrar hastaneye nasıl ulaşır bu bilgiyi nasıl teyit ederiz diye, korkuyor panikliyoruz.Seda, Corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı."

Çok Gezenti sunucusu Burak Akkul kimdir?

BURAK AKKUL KİMDİR?

1972 doğumlu olan Burak Akkul, aslen Kırklareli'de dünyaya geldi. profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atan ve mizah yazarlığı yapan Akkul, Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, "Hayat Sen Değilsin", "Türkçe Aşk Laçkadır" ve "Hayattan Çok Çektim".

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