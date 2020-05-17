Köyden İndim Şehre konusu ve oyuncu kadrosu!

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde bir tanesi olan Köyden İndi Şehre, televizyonlar yayınlanacağı açıklandıktan sonra merak edilmeye başlandı. Dönemin ünlü oyuncularını bünyesinde barındıran filmin konusu ve oyuncu kadrosu ise merak edilmeye devam ediyor. Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda olduğu film 1974 yılında vizyonda yerini almıştır
Köyden İndim Şehire filminin konusu nedir?
İstediklerini bulamadıkları İstanbul’dan köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret kendi tarlalarında define bulunca hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara’da bulunan Hemşerileri Kuyumcu Ali Rıza’nın yanına giden 4 arkadaş Kuyumcu Rıza tarafından sürekli kovulur. Kuyumcu Ali Rıza konuyu anlayınca işi evine davet etmeye kadar götürür. Fakat ne Ali Rıza altından pay alabilmiştir. Ne de evinin talan olmasından kurtulabilmiştir.
Köyden İndim Şehre filmi oyuncuları
Kemal Sunal – Saffet
Zeki Alasya – Himmet
Metin Akpınar – Hayret
Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi'nin Baldızı
Perran Kutman – Gülsüm
Meral Zeren – Emine
Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi'nin Eşi
Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi
Oya Alasya – Himmet'in Eşi.Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 22:34