İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114443
ALTIN
287.215
DOLAR
5.9364
STERLİN
7.7034
EURO
6.5850

Kuaförüm Sensin Jürisi Ayşegül Kartal kimdir?

Show TV ekranlarının fenomen moda yarışması izleyicileri Kuaförüm Sensin jürisi Ayşegül Kartal kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Daha önce birçok yapımın makyözlüğünü üstlenen Kartal, her yeni bölümde birbirinden farklı saç modeliyle ilgi topluyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:45
Kuaförüm Sensin Jürisi Ayşegül Kartal kimdir?

Kuaförüm Sensin yarışmasında yarışan Ayşegül Kartal, en fazla tarzıyla öne çıkıyor. Her yeni bölümde birbirinden farklı saç kesimleri ve saç rengiyle izleyicilerle buluşan Kartal; sarı, yeşil, mor ve pembe gibi cesaretli renkleri kullanıyor. Jüri üyeleri saçında bir değişim yapmak istediğinde izin veriyor ve tarzıyla da jüri üyeleri başta olmak üzere izleyicilerin de beğenisini kazanıyor.

Ayşegül Kartal kimdir?

1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşegül Kartal, küçüklüğünden bu yana makyaj yapmayı sevmektedir. Yalnızca kendisine değil, yakın çevresine de makyaj yapmayı seven Kartal, makyöz olarak işe başlamıştır. İlk olarak reklam filmlerinde rol alan Kartal, daha sonra makyaj yeteneğini göstermiştir. Celebrity makyözü olarak da bilinen Kartal daha önce; Pulsar, Adını Feriha Koydum, Küçük Sırlar ve Kaçak Gelinler dizi setlerinde çalıştı. Ünlü isim şimdilerde Kuaförüm Sensin yarışmasının jüriliğini üstleniyor.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
O Ses Türkiye 31 Aralık Yılbaşı özel sahne alacak ünlü isimler belli oldu
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Ata Demirer Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Dizilere 2 hafta yeni yıl arası!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Hadise MasterChef’de neden yoktu? Hadise'nin neden katılmadığı belli oldu!
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken yorum
Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı
Jet Sosyete'de Ata Demirer Rüzgarı

Popüler Haberler

Terör ihbar hattı numarası kaçtır?
Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?
O Ses Türkiye yılbaşı 2020 konukları belli oldu!
Çukur Cumali kurtulacak mı?
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?
Noel kutlaması nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor?
2020 Finansbank yeni yıl kredi kampanyası
2020 sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Sigara ne kadar olacak?
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?
MasterChef 2019 büyük final ne zaman yapılacak? MasterChef final tarihi belli oldu!
Toki sosyal konut aylık ödeme taksitleri ne kadar olacak?
Kuaförüm Sensin yeni jurisi kimdir? Kuaförüm Sensin jurisi Tuğba Özay hakkında bilgiler
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven hangi dizi ve filmlerde oynadı?
2019 Yks'de en başarılı liseler hangisi oldu? 2019 YKS Liselerin YKS başarı sıralaması belli oldu!
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Arka sokaklar Zeliş öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Tarık yakalanacak mı, Zeliha kurtarılacak mıdır?
Jet Sosyete'ye Burhan Altıntop'da gelecek mi?
2020 sürücü belgesi harcı ne kadar oldu? 2020 yılı ehliyet harcı zam oranı
2020 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti zammı belli oldu!
İnsanların size yalan söylediğini anlamanızı sağlayacak püf noktaları
Esnaf kredi kooperatifi kredi başvuru şartları nelerdir? Esnaf kredi başvurusu nereden yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.