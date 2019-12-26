Kuaförüm Sensin Jürisi Ayşegül Kartal kimdir?

Ayşegül Kartal kimdir?
1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşegül Kartal, küçüklüğünden bu yana makyaj yapmayı sevmektedir. Yalnızca kendisine değil, yakın çevresine de makyaj yapmayı seven Kartal, makyöz olarak işe başlamıştır. İlk olarak reklam filmlerinde rol alan Kartal, daha sonra makyaj yeteneğini göstermiştir. Celebrity makyözü olarak da bilinen Kartal daha önce; Pulsar, Adını Feriha Koydum, Küçük Sırlar ve Kaçak Gelinler dizi setlerinde çalıştı. Ünlü isim şimdilerde Kuaförüm Sensin yarışmasının jüriliğini üstleniyor.
Son Güncelleme: 26.12.2019 11:45