Kuaförüm Sensin Jürisi Ayşegül Kartal kimdir?

Ayşegül Kartal kimdir?

Kuaförüm Sensin yarışmasında yarışan Ayşegül Kartal, en fazla tarzıyla öne çıkıyor. Her yeni bölümde birbirinden farklı saç kesimleri ve saç rengiyle izleyicilerle buluşan Kartal; sarı, yeşil, mor ve pembe gibi cesaretli renkleri kullanıyor. Jüri üyeleri saçında bir değişim yapmak istediğinde izin veriyor ve tarzıyla da jüri üyeleri başta olmak üzere izleyicilerin de beğenisini kazanıyor.

1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ayşegül Kartal, küçüklüğünden bu yana makyaj yapmayı sevmektedir. Yalnızca kendisine değil, yakın çevresine de makyaj yapmayı seven Kartal, makyöz olarak işe başlamıştır. İlk olarak reklam filmlerinde rol alan Kartal, daha sonra makyaj yeteneğini göstermiştir. Celebrity makyözü olarak da bilinen Kartal daha önce; Pulsar, Adını Feriha Koydum, Küçük Sırlar ve Kaçak Gelinler dizi setlerinde çalıştı. Ünlü isim şimdilerde Kuaförüm Sensin yarışmasının jüriliğini üstleniyor.