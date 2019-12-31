İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.165
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8971
EURO
6.6734

Kuaförüm Sensin Show tv 1 Ocak 2020 günü yayınlanacak mı? Kuaförüm sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı nedeniyle birçok yarışma ve program 31 Aralık günü yayın yapmama kararı aldı. Kuaförüm Sensin yarışmasını takip eden seyirciler, Kuaförüm Sensin Show TV 1 Ocak 2020 günü yayınlanacak mı, Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kuaförüm Sensin yayın günü.

31 Aralık 2019 Salı 13:05
Kuaförüm Sensin Show tv 1 Ocak 2020 günü yayınlanacak mı? Kuaförüm sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarının eğlenceli programı Kuaförüm Sensin, gündüz kuşağında izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. Gözde Kansu’nun renkli sunumuyla ekrana gelen Kuaförüm Sensin yarışması izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Adnan Serter, Ayşegül Kartal, Tuğba Özay ve Muammer Ketenci yer alıyor.

Kuaförüm Sensin’de yılbaşı

Kuaförüm Sensin yarışması, 31 Aralık 2019 Salı günü bölümü ile eğlenceli bir programa imza attı. Yarışmaya konuk olan sanatçılar, herkese eğlenceli anlar yaşattı. Konuk sanatçılardan biri olan Kobra Murat, söylediği şarkılarla herkesi dans ettirdi.

Kuaförüm Sensin 1 Ocak Çarşamba yayınlanacak mı?

İlgi ile izlenen Kuaförüm Sensin programı, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlanmayacak. Yayına 1 günlük yılbaşı arası veren program, yeni bölümü ile 2 Ocak Perşembe günü izleyici ile buluşacak.

Son Güncelleme: 31.12.2019 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GORBİ dizisinden final haberi geldi
GORBİ dizisinden final haberi geldi
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Popüler Haberler

Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Engelli Sağlık Kurul raporu nasıl alınır? Engelli raporu almak için gerekli şartlar
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!
Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS sağlık sigortası başvuru işlemleri
Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar
Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?
Tapu Harcı ödemeleri hangi bankaya yatırılır?
Çukur Kemal yok mu, neden yok? Kemal diziden neden ayrıldı?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Betül ve Şükran kimdir? Kuaförüm Sensin yeni yarışmacılar hakkında bilgiler
Reddi Miras hangi durumlarda yapılır? Reddi miras nedir? Reddi Miras hakkında bilgiler
Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Ebabil Kuşu nedir? Ebabil kuşu hikayesi ve Ebabil kuşlarının özellikleri
Yerli otomobil fabrikası Gemlik'te nerede kurulacak ?
Günlük burç yorumları 1 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Android cihaz hafızası boş alan bilgisi öğrenme
Ne zaman emekli olurum? Emekli olmak için kaç senem var? E-devlet’ten emeklilik yaşı öğrenme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.