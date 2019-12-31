Kuaförüm Sensin Show tv 1 Ocak 2020 günü yayınlanacak mı? Kuaförüm sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarının eğlenceli programı Kuaförüm Sensin, gündüz kuşağında izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. Gözde Kansu’nun renkli sunumuyla ekrana gelen Kuaförüm Sensin yarışması izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Adnan Serter, Ayşegül Kartal, Tuğba Özay ve Muammer Ketenci yer alıyor.

Kuaförüm Sensin’de yılbaşı

Kuaförüm Sensin yarışması, 31 Aralık 2019 Salı günü bölümü ile eğlenceli bir programa imza attı. Yarışmaya konuk olan sanatçılar, herkese eğlenceli anlar yaşattı. Konuk sanatçılardan biri olan Kobra Murat, söylediği şarkılarla herkesi dans ettirdi.

Kuaförüm Sensin 1 Ocak Çarşamba yayınlanacak mı?

İlgi ile izlenen Kuaförüm Sensin programı, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlanmayacak. Yayına 1 günlük yılbaşı arası veren program, yeni bölümü ile 2 Ocak Perşembe günü izleyici ile buluşacak.