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Kuaförüm Sensin yayınlanacak mı? Kuaförüm Sensin yılbaşı haftasında yayınlanacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan yarışma programlarından biri olan Kuaförüm sensin çekişmeli bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Yeni yılın ilk haftalarında kanalların reklam anlaşmaları nedeniyle dizi ve programlar bir süreliğine yayınlanmıyor. Peki sevilen Kuaförüm Sensin yarışması yeni senenin ilk haftalarında yayınlanacak mı? İzleyiciler “Kuaförüm Sensin yılbaşı haftasında yayınlanacak mı?” sorusunu araştırıyorlar. İşte detaylar…

02 Ocak 2020 Perşembe 00:42
Kuaförüm Sensin yayınlanacak mı? Kuaförüm Sensin yılbaşı haftasında yayınlanacak mı?

Gözde Kansu tarafından sunumu gerçekleştirilen ve Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Kuaförüm Sensin yarışması hafta içi her gün yayınlanıyor. Tuğba Özay, Muammer Ketenci, Ayşegül Kartal ve Adnan Serter’in oturduğu Kuaförüm Sensin yarışması izleyiciler tarafından sevilen programlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıla girilmesi sonrasında bir süreliğine yayınlanan dizi ve programlara ara verilecek. Senenin ilk günlerinde kanalların reklam ve yayın anlaşmalarını yapmalarından dolayı ortalama 2 hafta boyunca dizi ve programlar yayınlanmayacak.

Show TV’nin sevilen yarışma programlarından biri olan Kuaförüm Sensin yarışmasının izleyicileri, yeni yıla girildiği ilk günlerde yarışma programının yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyorlar.

Kuaförüm Sensin Bu Hafta Yayınlanacak mı?

Kuaförüm Sensin yarışma programı 30 Aralık-3 Ocak haftasında izleyicileri ile buluşacak. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen program yeni yılın ilk haftasında yayınlanacak. Ancak ikinci haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:42
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