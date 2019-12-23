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Kuaförüm Sensin yeni jurisi kimdir? Kuaförüm Sensin jurisi Tuğba Özay hakkında bilgiler

Ekranların sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’de yeni jüri heyecanı yaşanıyor. Peki Kuaförüm Sensin yeni jürisi kimdir? Yarışmanın yeni jürisi Tuğba Özay oldu. Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay hakkında bilgiler haberimizde.

23 Aralık 2019 Pazartesi 00:23
Kuaförüm Sensin yeni jurisi kimdir? Kuaförüm Sensin jurisi Tuğba Özay hakkında bilgiler

Show TV ekranlarında heyecanla izlenen Kuaförüm Sensin yarışması hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. Sevilen yarışma programının sunuculuğunu Gözde Kansu yapıyor. Yarışmanın jürileri ise Muammer Ketenci, Adnan Serter ve Ayşegül Kartal’dır. Yeni haftayla birlikte yarışmaya yeni bir jüri daha katıldı.

Yarışmada her jüri farklı alanlarda eleştiri yapıyor. Adnan Serter yarışmacıların konsepte göre yaptıkları saç modellerini puanlıyor. Ayşegül Kartal ise yarışmacıların konsepte uygun şekilde yaptıkları makyajları puanlarken, Muammer Ketenci de yarışmacıların kıyafetleri hakkında eleştiriler yapıyor.

Kuaförüm Sensin jürisine bomba transfer yeni jüri üyesi kim?

Seyircilerin en beğendiği yarışma programlarından biri olan Kuaförüm Sensin’in bu haftaki bölümlerinde Hasan-Buse, Tayfun-Serap, Betül-Şükran ve Taner-Aslı çiftleri eşleşti. Yarışmada her hafta bir grup eleniyordu. Ancak geçen hafta Hasan-Buse ve Şükran-Betül çiftleri aynı puanı almış ve elenmemişti. Programda her hafta iki yeni yarışmacı katılırken bu hafta herhangi bir eleme yapılmadığından bu hafta yarışmaya bir kişi dahil oldu. Dahil olan kişi ise bir yarışmacı değil jüri üyesi oldu.

Bu hafta yarışmada jüri üyesi olarak Adnan Serter, Muammer Ketenci ve Ayşegül Kartal’ın yanında yeni jüri üyesi olarak Tuğba Özay yer alacak.

tuğba özay

Tuğba Özay kimdir?

10 Şubat 1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tuğba Özay aslen Trabzonludur. Ünlü model Özay, modelliğin yanı sıra şarkıcı, oyuncu ve sunuculukta yapmıştır. Özay eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro bölümünde tamamladıktan sonra Aynalı Tahir, Çiçek Taksi, Yapayalnız, Hemşerim, Zehirli Çiçek, Bizim Otel gibi başarılı dizilerde yer almıştır. Ayrıca Dekolte ve Meslekler Evi programlarında sunuculukta yapmıştır. Ünlü model bunların yanında Fısıltı dergisi, Zeyn Ayakkabı, Sabah Gazetesi, Star Live Dergisi gibi reklam filmlerinde de yer aldı. Birçok şarkıcının klibinde de oynayan ünlü model 2010 yılında Armoni adındaki ilk albümünü piyasaya sürdü. Daha sonra müzik kariyerine hız veren ünlü model Üç Nokta ve Pes Etme adında iki albüm daha yayınladı. Son olarak 2016 yılında da Survivor adlı yarışmada yer almıştı.

Son Güncelleme: 23.12.2019 00:23
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