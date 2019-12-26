Kuaförüm Sensin Yeni Jürisi Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay hakkında bilgiler

Farklı içeriği ve tarzı ile son zamanların en sevilen programlarından birisi olan Kuaförüm Sensin’e yeni bir jüri katıldı. Yeni jüri hakkında çok fazla araştırma yapılırken son yapılan açıklamaya göre programa dahil olan isim Tuğba Özay olduğu ortaya çıktı.

Kuaförüm Sensin yeni jüri Tuğba Özay

Show TV ekranlarının sevilen programı olan Kuaförüm Sensin’in sunuculuğunu Gözde Kansu yapmaktadır. Adnan Serter, Muammer Ketenci ve Ayşegül’ün jüri olduğu program usta olmak için çabalayan kuaförlerin renkli, eğlenceli ve rekabet dolu yarışma programına son katılan jüri üyesi Tuğba Özay oldu.

Tuğba Özay kimdir?

Eski model ve manken olan Tuğba Özay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan bir isimdir. 1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelen ünlü mankenin annesi öğretmendir. Lise eğitimine kadar İstanbul’da yaşayan Özay üniversite eğitimi için önce Iğdır’da daha sonra da Haliç üniversitesinde Konservatuar ve Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında mankenlik ajansına kayıt olan Özay yelken ve dalış sporunu da yaparken 10 yıl süre de Galatasaray Spor Kulübünde profesyonel yüzücülük yapmıştır. 1994 yılında profesyonel olarak ilk defa defileye katılmış daha sonra da 1995 yılında Miss Model of the World tunuvasında 2. Olmuştur. 1996 yılında Paris’e yerleşerek burada kariyerine devam etmiştir. Türkiye’ye geri döndüğünde defilelerin vazgeçilmez ismi olmuştur. Hatta bazı dönemlerde dizilerde bile görev almıştır.

Avrupa’nın önde gelen defilelerinde boy gösteren Özay 2012’de TV8’de Türk yarışmasında 2013’de Ben Burdan Atlarım yarışmasında 2016’da Survivor yarışmasında boy göstermiştir. Dizilerde de görev alan Tuğba Özay 3 adette albüm çıkarmıştır.