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Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Cihan Özdemir ve Canan Akın kimdir?

Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni isimleri açıklandı. Yarışmaya yeni haftada Cihan Özdemir ve Canan Adın dahil oldu. Peki Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Cihan Özdemir ve Canan Adın kimdir? İşte ikili hakkında merak edilenler.

10 Mart 2020 Salı 21:40
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Cihan Özdemir ve Canan Akın kimdir?

Show TV ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’de yeni hafta heyecanı başladı. Yarışmada geçen hafta Metin ve Azize elenmişti. Yeni hafta Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni isimleri Cihan Özdemir ve Canan Adın oldu. İzleyicileri yeni yarışmacılar hakkında araştırma yapmaya başladı.

Kuaförüm Sensin yarışmasına geçen hafta elenen Metin ve Azize’nin yerine Cihan ve Canan katıldı. Canan Adın yarışmaya İstanbul Nişantaşı’ndan katılıyor. Yeni haftada yarışmaya dahil olan ikili yarışmanın ilk gününden iddialı bir giriş yaptılar. Canan Adın ve Cihan Özdemir iddialarını ‘burayı savurmaya geldim’ diyerek dile getirdi. İkilinin bu çıkışına yarışmacılardan tepki geldi.

Canan Adın

Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni ismi Canan Adın Nişantaşı’ndan yarışmaya katılıyor. Canan hanım Mustafa Batur ile ortak çalışıyor. Canan Adın yarışmanın ilk gününden iddiasını dile getirdi.

Cihan Özdemir

Yarışmanın yeni isimlerinden bir ide Cihan Özdemir oldu. Cihan Özdemir de yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 35 yaşında olan Cihan bey 22 yıllık evli. Cihan Özdemir yarışmada iddialı olduğunu dile getirirken, mütevazı kişiliğiyle de dikkat çekti.

Son Güncelleme: 10.03.2020 21:40
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