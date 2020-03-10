Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Cihan Özdemir ve Canan Akın kimdir?

Show TV ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’de yeni hafta heyecanı başladı. Yarışmada geçen hafta Metin ve Azize elenmişti. Yeni hafta Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni isimleri Cihan Özdemir ve Canan Adın oldu. İzleyicileri yeni yarışmacılar hakkında araştırma yapmaya başladı.
Canan Adın
Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni ismi Canan Adın Nişantaşı’ndan yarışmaya katılıyor. Canan hanım Mustafa Batur ile ortak çalışıyor. Canan Adın yarışmanın ilk gününden iddiasını dile getirdi.
Cihan Özdemir
Yarışmanın yeni isimlerinden bir ide Cihan Özdemir oldu. Cihan Özdemir de yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 35 yaşında olan Cihan bey 22 yıllık evli. Cihan Özdemir yarışmada iddialı olduğunu dile getirirken, mütevazı kişiliğiyle de dikkat çekti.