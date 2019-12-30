Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Zeynep Uykan ve Özlem Ürek kimdir? Kuaförüm Sensin yeni hafta yarışmacıları

Show TV’nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’e ilgi her geçen gün artıyor. İlgiyle takip edilen yarışmaya bu hafta 2 yeni isim daha katılacak. Yeni yarışmacıların Türkiye’nin en önde gelen kuaförlerinden seçilmesi dikkat çekti.

Bu hafta yarışmaya katılacak isimlerden biri Özlem Ürek. Kuaförüm Sensin’in izleyicileri için yeni isim Özel Ürek’i araştırdık.

Kuaförüm Sensin yeni yarışmacı Özlem Ürek kimdir? Yeni yarışmacılar Zeynep Uykan ve Özlem Ürek

Her hafta iki ismin veda edip yeni isimlerin katıldığı Kuaförüm Sensin yarışmasından geçen hafta yarışmaya veda eden isimler Betül ve Şükran olmuştu. İkili aldıkları 101 puan ile yarışmaya veda etmişlerdi. Bu hafta yarışmaya ikilinin yerine katılacak isimler de belli oldu.

Bu hafta yarışmaya katılan iki kişi Özlem Ürek ve Zeynep Uykan olarak duyuruldu. Sunucu Gözde Kansu yarışmacıları tanıtırken kullandığı sözlerle beklentileri yükseltti. Özellikle yeni yarışmacılardan Özlem Ürek oldukça merak edilmeye başlandı.

Kuaförüm Sensin Özlem Ürek

Yarışmaya bu hafta katılan Özlem Ürek oldukça merak ediliyor. Özlem Ürek profesyonel olarak kuaförlük yapıyor. Ayrıca 14 il arasında topuz dalında yapılan bir yarışmada birinciliği de var. Ürek yarışmada Zeynep Urkan ile beraber yer alacak. Oldukça iddialı olan Ürek’in bu hafta yarışmadaki rakipleri ise Taner, Tayfun ve Hasan oldu.

Ürek daha önce birçok defilede saç tasarımı yapmıştır. Güzellik uzmanı ve saç tasarım uzmanı olarak dikkat çeken Ürek yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Özlem Ürek, Zeynep Uykan ile birlikte uluslararası Güzellik Festivali’ne de katılmıştır. Ayrıca Özlem Ürek’in güzellik merkezi de vardır.