Kurtarıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Dizilerin olmadığı karantina günlerinde televizyon kanalları film yayınlamaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanmasına karar verilen son film ise başrollerinde Bruce Willis’in olduğu Kurtarıcı filmi oldu. Emekli CIA ajanı Leonard Tuner’in hayat hikayesinin anlatıldığı film 2016 yılında vizyona girmiştir.

Kurtarıcı filminin konusu

Emekli CIA ajano Leonard Tuner, Condor adında ABD için çok önemli olan bir teknolojik donanımın parçasını teslim almak üzere terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Tuner tarafından CIA’a eğer istedikleri parça verilmezse 14 saat sonra bu teknoloji parça sayesinde tüm telefon bağlantılarının ele geçirileceği ve füze sistemlerinin yönünün ABD’ye çevrilerek ateşleneceği tehdidi yapılır. Bu tehditten sonra CIA’in analiz sorumlusu ve Prag’ta çalışan Harry durumdan haberdar edilir ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasını kurtarmak için çaba göstermediğini tek amacın teknoloji aleti almak olduğunu düşünür ve gizlice ABD’ye dönerek babasını kurtarmak için tek başına planlar yapar.

Kurtarıcı filmi oyuncu kadrosu

Bruce Willis

Rolü: Leonard Tuner

Kellan Lutz

Rolü: Harry Tuner

Steve Coulter

Rolü: Theodore Sitterson

Gina Carano

Rolü: Victoria

Christopher Rob Bowen

Rolü: Agent Nick Purvis

Nick Loeb

Rolü: Vinn

Summer Altice

Rolü: Denise

D.B. Sweeney

Rolü: Ken Robertson

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 22:00