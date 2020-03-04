Kuruluş Osman Ayaz Alp kimdir? Gerçek tarihte Ayaz Alp var mı?

Kuruluş Osman Ayaz Alp karakterine hayat veren kişi olan Atilla Güzel, Konya’da 1984 yılında doğmuştur. Her hafta reyting rekorları kıran tarih temalı dizinin kadrosuna yeni gelen Atilla Güzel ve Ayaz Alp karakterinin ayrıntılı bilgilerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Kuruluş Osman Ayaz Alp Kimdir? Tarihte var mı

Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi haline gelen dizinin bu haftaki yayınlanacak olan bölümüne iki oyuncu dahil oldu. Bu yazımızda Kuruluş Osman Ayaz Alp ile ilgili detayları paylaşacağız. Ayaz Alp dizide Osman Beyin en yakın Alplerinden bir tanesi olacaktır.

Ayaz Alp karakterine hayat veren Atilla Güzel, oyunculuğunun dışında güreş sporu ile ünlü olmuş başarılı bir sporcudur. 2008 yılında gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi olmuştur. 1.90 boyunda ve 110 kilo ağırlığında olan Atilla Güzel, fiziki yapısıyla da tam bir Osmanlı askeri gibi görünmekte ve dizide Osman Bey’in yanında savaşlara katılacaktır.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ve amcasının oğlunun arkasında duran alpler ile yeni maceralara çıkıyor. Amcasının obadan kovduğu Osman Bey’i, bununla birlikte verilen sırları saklamasından dolayı da Samsa Alp ile araları bozulmuştur. Osman Bey amcasıyla uğraşırken bir taraftan da Samsa’nın bağımsızlığını kazandığını açıklar ve ardından kendisine destekleyenler ile yeni bir ordu kurma girişiminde bulunur.

Yanında oldukça cesur ve güçlü Alplerden bir ordu hazırlayacak olan Osman Bey’in kendisine en yakın olacak Alplerden olacak Ayaz Alp ve Dumrul Alp diziye fazlasıyla renk getirecek isimler olacak.

Kuruluş Osman Ayaz Alp tarihte var mı?

Dizide bulunacak olan Ayaz Alp karakteri hakkında, tarihte bu isimde birinin olup olmadığı bilinmemekle birlikte pek bir bilgi yoktur. Genellikle tarihi dizilere eklenen bu karakterler senaryocu tarafından eklenmektedir. Doğal olarak dizide bulunan bu oyuncunun böyle bir karakteri olduğunu düşünmekteyiz.