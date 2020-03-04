Kuruluş Osman Ayaz kimdir? Gerçek adı nedir? Atilla Güzel rol aldığı yapımlar ve diziler

ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlanmaya başladığı zamandan bugüne kadar izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Kuruluş Osman dizisine yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Son olarak dizinin 4 Mart tarihinde yayınlanacak olan bölümünde iki ismin daha katılacağı ve bunlardan bir tanesinin de Ayaz karakteri olacağı ifade edildi.

Kuruluş Osman Ayaz Karakteri Kimdir?

Yeni devletin temellerinin atılmaya başlanmasından evvel Osman Bey en yakınında olan hainleri gördü. Ayaz karakterine gelindiğinde ise Osman Bey’in yeni diyarlar fethetmesinde önemli rol alacak bir karakter olduğu söylenebiliyor.

Kuruluş Osman dizisinde Ayaz karakterini Atilla Güzel canlandıracak. Heybetli duruşu ile karşısına geçenleri korkutan Atilla Güzel aslında bir güreşçi olarak görülüyor. Başarılı Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile müsabakaya katılan güreşçi Atilla Güzel 1984 senesinde doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi BESYO Öğretmenlik Bölümünden mezun olan Atilla Güzel 120 kilogram klasmanında yarışlara dahil olmaktadır. Kariyeri boyunca ülkemize pek çok madalya kazandırmıştır. İlk defa bir televizyon dizisinde yer alacak olan Milli güreşçi Güzel daha önceden Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı isimli sinema filminde de oynamıştır.