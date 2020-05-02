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Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler

ATV ekranlarının ve tüm Türkiye’nin en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisine yeni karakterler katılmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisine yeni katılan Bahadır’ın kim olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Kuruluş Osman Bahadır kimdir? İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:56
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler

Türkiye’nin en sevdiği dizilerin başında gelen ve ATV ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Bahadır ismiyle diziye katılan oyuncu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte detaylar…

 

Koronavirüs salgınından dolayı birçok dizi çekimlerine ara verse de Kuruluş Osman çekimlerini sürdürmeye devam ediyor. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte dizide yeni oyuncuları görmüş olduk. Seyircinin en çok merak ettiği yeni oyunculardan biri de Kuruluş Osman Bahadır oldu. Osman Bey’in en çok güvendiği isimlerden biri olan Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? İşte tüm detaylar…

Kuruluş Osman Bahadır Gerçekte Kimdir?

Kuruluş Osman dizisine yeni katılan Bahadır’ın gerçek adı Çağkan Çulha’dır. Çulha daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan İsimsizler dizisinde de Murat rolüyle kendisini sevdirmişti. Başarılı oyuncu avukatlık yapan İpek Ertuğral ile dünya evine girmişti.

Çağkan Çulha, 1985 yılının Kasım ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Mine Çulha da bir oyuncudur. Büşra isminde bir kız kardeşi de vardır. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okurken okulu yarıda bırakarak Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nü okumaya başlamıştır.

Kendisi gibi oyuncu arkadaşı Ceren Mora’nın tavsiyesiyle reklam ajanslarına başvurdu ve reklam filmlerinde oynamaya başladı. İlk dizi deneyimini de 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisiyle yaşamıştır. 2006 yılına gelindiğinde ise Merve Boluğur ile birlikte Acem Cadı dizisinde boy gösterdi. Kariyerindeki çıkış noktası ise Adanalı dizisindeki rolüdür. Arından yine bir polisiye dizisi olan Kaçak’da Gürkan karakterini canlandırdı.

Son olarak İsimsizler dizisinde Murat karakterini canlandıran Çağkan Çulha, şimdilerde en çok izlenen dizilerden biri olan Kuruluş Osman’da Bahadır karakteriyle boy gösteriyor.

Çağkan Çulha Oynadığı Yapımlar

Kuruluş Osman (Bahadır) – 2020

İsimsizler (Murat) – 2017

Racon (Numan) – 2015

Aşk ve Günah – 2015

Kaçak (Fatih) – 2013 / 2014

Adanalı – 2008 / 2010

Acemi Cadı (Selim) – 2006

Belalı Baldız (Kemal) – 2005

Hayat Bilgisi (Arda) – 2003

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 05:56
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