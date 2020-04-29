Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi?

Kuruluş Osman Dizisinde Bala Hatun Ölecek Mi?

19.bölümüyle ATV ekranlarına gelecek olan Kuruluş Osman dizisi heyecanla bekleniyor. Bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak olan dizide Osman Bey ve Dündar karşı karşıya geliyor ve kılıçlar çekiliyor. Yeni bölümde Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırmasından sonra Osman Bey harekete geçmiştir. Bu sırada Dündar ile karşı karşıya gelir.

Bala Hatun’un ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Yeni bölümde Dündar’ın oğlunun gelişinin etkilerinin ne olduğu ortaya çıkacak. Osman Bey Margarit keşişlerine karşı çıkacağı görevde kimden destek alacak ve bu görevi başarabilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın yapımcısı, proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ’dır. Genel yönetmeni Metin Günay’dır. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’e hayat veren oyuncu Burak Özçivit’tir. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında.

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