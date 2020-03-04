Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı!

Atv’nin izlenme rekorları kıran dönem dizisi Kuruluş Osman’da herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünden sonra Bala karakterine hayat veren Özge Törer’in diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Özge Törer kimdir?

Alınan bilgilere göre Bala Hatun’un ölmediği ve Özge Törer’in diziden ayrılmayacağı öğrenildi.

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde sürdürmektedir. Kuruluş Osman dizisi, güzel oyuncunun ilk dizi deneyimidir. Dizide Bala Hatun gibi önemli bir karakteri canlandıran Özge Törer, 1.68 metre boyunda ve 56 kilodur.