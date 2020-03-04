betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı!

ATV'nin en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünden sonra Özge Törer'in diziden ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü merak konusu oldu. İşte Bala Hatun'un akıbeti.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:57
Kuruluş Osman Bala Hatun'a ne oldu, öldü mü? Özge Törer diziden ayrıldı!

Atv’nin izlenme rekorları kıran dönem dizisi Kuruluş Osman’da herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünden sonra Bala karakterine hayat veren Özge Törer’in diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Alınan bilgilere göre Bala Hatun’un ölmediği ve Özge Törer’in diziden ayrılmayacağı öğrenildi.

Özge Törer kimdir?

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde sürdürmektedir. Kuruluş Osman dizisi, güzel oyuncunun ilk dizi deneyimidir. Dizide Bala Hatun gibi önemli bir karakteri canlandıran Özge Törer, 1.68 metre boyunda ve 56 kilodur.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli
Odatv'ye BTK kararıyla erişim engeli
La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?
La Casa de Papel yeni fragmanı izleyicilerle buluştu! Dizinin 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Mucize Doktor asistan Damla kimdir? Gerçek adı ne? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Emanet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
MEB genel müdür'ünden öğretmen dizisine eleştiri !
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran ölüyor mu? EDHO Boran infaz mı edilecek? Mustafa Üstündağ Eşkıya'dan neden ayrıldı?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı
Halkbank hesap açarken ücret alıyor mu?
Mimarlık ofisi nasıl açılır? İç mimarlar ne iş yapar?
Emeklilere avantajlı kredi kartı veren bankalar
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
Arka Sokaklar Nadya neden yok? Wilma Elles Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
6 Mart Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 kanalların yayın akışları! TV'de yer alan diziler ve programlar
Çöp kutusu kovasının kokmaması için pratik yöntemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.