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Kuruluş Osman Balgay kimdir? Gerçek adı nedir? Yurdaer Okur hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisine son olarak Balgay karakteri katıldı. İzleyiciler dizideki Balgay’ın kim olduğunu ve gerçek adının ne olduğunu araştırmaya başladı. Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakterini Yurdaer Okur canlandıracak.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:44
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Gerçek adı nedir? Yurdaer Okur hakkında bilgiler

Kuruluş Osman dizisine son olarak Yurdaer Okur katıldı. Yurdaer Okur dizide bir Moğol komutanı olan Balgay karakterini canlandıracak. Balgay, Türklerden intikam almaya gelmiş güçlü bir komutandır. Uzun süredir Kuruluş Osman dizisinde Moğol baskının başlaması bekleniyordu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Türk beyliklerinin en büyük derdi Moğollar olacak.

Kuruluş Osman Balgay Kimdir?

Balgay Moğolların en iyi savaşçılarından bir tanesidir. Balgay’ın Türkler ile olan düşmanlığı çok eskiye dayanmaktadır. Diğer Türk beylikleri Balgay’a biat ederken Osman Bey Balgay’a karşı gelecektir.

Balgay, Hülagü Han’ın en sevdiği ve desteklediği komutanların başında gelmektedir. Balgay’ın tek bir amacı vardır, o da Müslüman topraklarını istila etmektir.

Kuruluş Osman Balgay Ne Zaman Ölecek?

Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakterini Yurdaer Okur canlandıracak. Yurdaer Okur Kuruluş Osman dizisiyle uzun süreli bir anlaşma sağladı. Yani Balgay karakteri uzun süre Kuruluş Osman dizisinde olacak.

Yurdaer Okur Kimdir?

Yurdaer Okur ününü Yeter adlı dizideki Doktor Yekta karakteriyle kazandı. Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman dizisiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Zira bu dizi 30’dan fazla ülkede yayınlanmaktadır.

Yurdaer Okur 29 Ekim 1974 tarihine Rize’de dünyaya geldi. Okur Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında oyunculuk eğitimi aldı ve burayı başarılı bir şekilde tamamladı. 2000 yılında sinema sektörüne geçiş yapan Okur, Sakarya Fırat ve Kadar Dayı dizilerinde rol adlı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize, Nöbet ve Sevgili Geçmiş adlı sinema filmlerinde rol aldı.  

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:44
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