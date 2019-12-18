Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün ve hangi kanalda

Kuruluş Osman dizisi son zamanların en fazla merak edilen dizilerinde bir tanesi haline gelmiş durumda. Diziyi halen izlemeye başlamamış olan kişiler ise dizinin hangi kanalda ve hangi günde ve saatte olduğunu merak etmektedir.

Kuruluş Osman hangi gün yayınlanıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi hayranlarının özellikle izlediği ve kısa sürede ciddi bir hayran kitlesi elde eden yapımın oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Alma Terzic, Buse Arslan Akdeniz, Aslıhan Karalar ve Özge Törer gibi ünlü isimler bulunmaktadır.

Dizinin yeni bölümü Çarşamba günü yayınlanacaktır.

Kuruluş Osman hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacaktır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yayın saati 20.00’dır. Dizi 20.00’da başladığında eski önemli olan kesimler gösterilecek ardından da yeni bölüm izleyici ile buluşacak.